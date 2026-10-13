Đọc tin nhắn của con lúc 2-3 giờ sáng, CEO Linh Đặng xúc động: Thành công của 1 người mẹ là đây

Trong đoạn video chia sẻ về gia đình, CEO Linh Đặng nói đến thành công của một người mẹ bằng những câu chuyện rất riêng: một cuộc gọi khi con buồn, cái tựa đầu lên vai mẹ hay những tin nhắn cảm ơn gửi đến lúc 2–3 giờ sáng.

Các con đã trưởng thành, có cuộc sống và những mối quan hệ của riêng mình. Nhưng điều khiến chị xúc động là trong những lúc khó khăn, mẹ vẫn là người các con muốn tìm đến.

Nguồn: Linh Đặng Cosmos

Khi giọt nước mắt rơi xuống, con tìm mẹ

Linh Đặng kể rằng dù đã ở tuổi 24–25, khi có chuyện buồn, con vẫn gọi cho chị đầu tiên. Những chuyện riêng trong tình cảm, từ có bạn trai đến chia tay, cũng được con mang về kể với mẹ.

Nhắc đến con gái Linh Đan, chị chia sẻ rằng khi về nhà, lúc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, con sẽ tìm đến mẹ để tựa lên vai.

Đó là một khoảnh khắc nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn với chị. Con đã đủ lớn để đi xa, tự lựa chọn và trải qua những va vấp. Vậy mà khi yếu lòng, con vẫn thấy có thể trở về, khóc bên mẹ và kể chuyện của mình.

Trong cách nhìn của Linh Đặng, việc con còn muốn chia sẻ cho thấy mối quan hệ mẹ con vẫn gần gũi sau nhiều năm trưởng thành. Những chuyện khiến con buồn không bị giữ kín đến mức mẹ chỉ biết khi mọi việc đã qua.

Là điểm tựa để con có thể tự đứng lên

Chị cũng nói rõ rằng việc các con tìm đến mẹ không có nghĩa mẹ phải đứng ra giải quyết mọi rắc rối.

Điều chị mong muốn là khi cần một điểm tựa, các con biết mẹ vẫn ở đó. Từ sự hỗ trợ ấy, con có thể tự đứng lên và lấy lại sự tự tin.

Chi tiết này giúp làm rõ quan niệm của Linh Đặng về một người mẹ thành công. Chị coi trọng sự kết nối với con, đồng thời vẫn hướng đến khả năng tự giải quyết vấn đề của các con. Mẹ có thể lắng nghe, đồng hành và nâng đỡ, còn con từng bước tìm ra cách đi tiếp.

Bởi vậy, một cuộc gọi về nhà không nhất thiết là dấu hiệu con chưa tự lập. Với chị, đó còn là sự tin tưởng: con biết mình có một người để chia sẻ trong lúc chưa biết phải làm gì.

Những tin nhắn lúc 2–3 giờ sáng

Trong clip, Linh Đặng kể chị thường nhận được tin nhắn của hai con vào lúc 2–3 giờ sáng. Có những lời cảm ơn vì mẹ luôn yêu thương, luôn ở đó trong những giai đoạn con buồn và gặp khó khăn.

Con cũng kể với mẹ rằng mình đã tìm được giải pháp.

Những tin nhắn ấy khiến chị xúc động mỗi lần đọc lại. Chị nhận ra điều các con biết ơn không chỉ nằm ở những gì mẹ đã chu cấp. Các con trân trọng việc mẹ là một điểm tựa, đã giúp mình vượt qua một giai đoạn khó khăn.

Đối với Linh Đặng, sự ghi nhận ấy có ý nghĩa hơn nhiều so với vật chất. Một người mẹ có thể lo cho con nhiều điều, nhưng được chính con nói rằng sự hiện diện của mẹ đã giúp mình vững vàng hơn là một niềm vui rất riêng.

Thành công nằm trong mối quan hệ mẹ con sau khi con đã lớn

Từ những câu chuyện được kể trong clip, có thể thấy thước đo của Linh Đặng nằm ở sự tin cậy giữa mẹ và các con: khi có chuyện, con muốn nói; khi buồn, con dám khóc; khi cần giúp đỡ, con biết mình có thể tìm về.

Điều chị nhắc đến cũng không phải một người mẹ luôn có sẵn câu trả lời. Chị mong mình là chỗ dựa để các con có thêm sức mạnh tìm ra giải pháp và tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Trong chia sẻ ấy, niềm tự hào của người mẹ hiện lên qua những điều giản dị. Con vẫn nhắc đến mẹ khi cần một điểm tựa. Con cảm ơn mẹ sau khi đã vượt qua khó khăn. Và dù đã trưởng thành, con vẫn muốn đặt xuống trước mẹ cả những nỗi buồn của mình.

Với CEO Linh Đặng, đó là cảm giác thành công: được các con tin tưởng tìm đến, rồi nhìn con tự đứng lên, tự tin hơn và bước tiếp.