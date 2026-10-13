Nữ NSƯT 81 tuổi phải nuôi 2 cháu nội: "Trách nhiệm trên vai tôi rất nặng"

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện. Tại chương trình tuần này, nữ nghệ sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại của bà ở tuổi 81.

Lê Thiện

Bà nói: "Tôi ở nhà tập thể dục, chăm sóc gia đình. Hiện tại, tôi là bà nội đang phải nuôi hai đứa cháu nội, trách nhiệm trên vai tôi rất nặng nề.

Chỉ riêng việc chăm lo cho hai đứa cháu nội thôi đã mất hết một ngày của tôi rồi nếu ngày đó tôi không phải đi quay. Tôi rất mệt và không còn sức đâu để làm gì nữa".

Tiếp đó, nghệ sĩ Lê Thiện tâm sự: "Nếu được trẻ lại 20 tuổi, tôi vẫn sẽ làm nghệ thuật. Có những điều trong nghề tôi rất muốn làm nhưng sức khỏe bây giờ không cho phép nữa.

Có những bộ phim tôi rất mê và muốn đóng nhưng phải đi xa quá, tôi đi không nổi. Có những cái tôi rất thèm mà lực bất tòng tâm không làm nổi. Giá như tôi quay lại 20 năm trước với thể lực, sức khỏe của tuổi 60 thì tôi sẽ còn đóng được thêm nhiều phim, nhiều vai diễn lắm.

Tôi đến với phim ảnh bị muộn. Tôi nghỉ hưu phải 10 năm trời mới đi đóng phim. May sao hồi đó tôi casting trúng một vai trong một bộ phim điện ảnh. Thế là từ đó mọi người mới biết có một bà già ở đâu chui ra.

Công Ninh xem xong phim Dù gió có thổi mới bảo "bà già này ở trong kho giờ mới được kéo ra". Bây giờ cũng phải mười mấy năm rồi.

Trong phim đó tôi nói giọng Bắc, nên sau phim đó người ta cứ tranh luận, cãi nhau xem tôi là người Bắc hay người Nam. Ngay những người trong giới nghệ thuật cũng không biết tôi là ở miền Bắc hay miền Nam. Nói đâu xa, Thanh Thủy còn nghĩ tôi là người miền Bắc.

Miền Trung thì tôi nói được giọng Huế còn giọng Quảng Nam, Quảng Ngãi thì hơi khó nói".

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thiện (tên thật là Tô Đặng Thị Thiện) sinh ngày 19/8/1945 tại Bình Định. Bà bén duyên với nghệ thuật từ sớm và từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Với hàng chục năm cống hiến cho sân khấu cải lương và phim ảnh, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 1993.

Trong sự nghiệp điện ảnh và truyền hình, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn đậm nét qua các bộ phim nổi tiếng như Dù gió có thổi, Vừa đi vừa khóc hay Thưa mẹ con đi. Nhờ nét diễn tự nhiên, hóm hỉnh cùng nét mặt phúc hậu, bà nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ đông đảo khán giả và thường được ưu ái gọi bằng danh xưng "bà nội quốc dân".