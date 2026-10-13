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Lý do nên rắc cà phê ra vườn ngay trong tháng 10 này

| | Sống

Những người làm vườn đang được khuyến khích rắc bột cà phê ra vườn vào tháng 10.

Sau một mùa hè nắng nóng gay gắt với nhiều đợt nắng nóng kéo dài, những người làm vườn có thể đã quên mất một “kẻ thù” quen thuộc vốn ít xuất hiện trong những tháng oi bức. Tuy nhiên, thời tiết hiện đã chuyển sang ẩm ướt hơn dù nhiệt độ vẫn tương đối ôn hòa, tạo điều kiện lý tưởng để sên và ốc sên phát triển.

Các loài thân mềm gây hại này sinh sản và đẻ trứng trong mùa đông. Điều đó có nghĩa là chúng có thể quay trở lại với số lượng tăng vọt vào năm 2027, đúng lúc người làm vườn bắt đầu trồng những loại rau, quả và hoa yêu thích.

Những loài vật phàm ăn này gần như không bỏ qua bất cứ thứ gì trong khu vườn được chăm chút cẩn thận. Để thỏa mãn nhu cầu ăn uống dường như không có điểm dừng, chúng có thể gặm nhấm dâu tây, cây cà chua, lá khoai tây và đủ loại hoa.

Khi thời tiết trở nên ẩm ướt hơn và đêm dài hơn, sên và ốc sên sẽ có điều kiện thuận lợi để lan rộng khắp khu vườn. Đáng lo ngại hơn, chúng còn có thể đẻ trứng, tạo quần thể mới cho năm sau. Tuy nhiên, những người làm vườn đang chia sẻ một mẹo hữu ích có thể giúp kiểm soát và xua đuổi sên trước khi điều đó xảy ra: sử dụng cà phê hòa tan.

Bột cà phê hòa tan không chỉ giúp bạn tỉnh táo hơn vào buổi sáng mà còn có thể mang lại lợi ích cho cây trồng trong vườn.

Caffeine có độc tính đối với sên và ốc sên, vì vậy một số chuyên gia làm vườn tin dùng chất này như một biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng caffeine có thể khiến sên chết trong đau đớn. Vì vậy, không nên rắc trực tiếp bột cà phê lên cơ thể sên hoặc ốc sên. Thay vào đó, hãy rắc cà phê lên đất, xung quanh các luống trồng cây hoặc chậu cây khi thời tiết khô ráo, quang đãng. Khi trời mưa, sên và ốc sên được cho là sẽ tránh bò qua khu vực có cà phê, qua đó giúp bảo vệ hoa và cây trồng.

Rắc bột cà phê ra vườn giúp xua đuổi sên và ốc sên gây hại cây trồng.

Trong một số nghiên cứu, bột cà phê được ghi nhận có thể làm giảm số lượng sên và ốc sên từ 50% đến 90%.

Cà phê cũng không được cho là gây tác động có hại đối với cây trồng. Trên thực tế, một số nghiên cứu thậm chí phát hiện caffeine có thể thúc đẩy sự phát triển của thực vật.

Blog làm vườn Tea and Coffee giải thích: “Bột cà phê chứa một hợp chất hóa học gọi là alkaloid, có độc tính đối với sên. Khi ăn phải cà phê, sên sẽ bị mất nước nghiêm trọng và cuối cùng chết.”

“Vì những lý do này, sên sẽ tránh những khu vực được rắc cà phê. Mặc dù bột cà phê có thể không phải là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn sên xâm nhập khu vườn, nhưng đây vẫn có thể là một công cụ hữu ích để xua đuổi những loài gây hại này”.

Dù bột cà phê có thể hỗ trợ xua đuổi sên, ốc sên, hiệu quả còn phụ thuộc điều kiện thực tế. Người làm vườn nên kết hợp vệ sinh vườn, kiểm tra cây thường xuyên và ưu tiên biện pháp kiểm soát an toàn.

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Theo Trà My (Theo Express)

Sức khỏe 24h

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