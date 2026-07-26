Đôi bạn cùng trường ĐỈNH nhất thời điểm hiện tại!

Năm 2007, hàng nghìn tân sinh viên bước vào Học viện Khoa học Toán học, Đại học Bắc Kinh, trong đó có Vương Hồng và Đặng Dục. Không ai trong số họ khi đó biết rằng gần 20 năm sau, cả hai sẽ cùng đứng trên sân khấu Đại hội Toán học Thế giới ở Philadelphia, Mỹ, để nhận giải thưởng cao quý nhất của ngành Toán học toàn cầu, giải thưởng vẫn được ví như "Nobel Toán học".

Vương Hồng (Ảnh: Xinhua News)

Đặng Dục (Ảnh: Xinhua News)

Từ những sinh viên cùng khóa đến bộ đôi làm nên lịch sử

Theo Tân Hoa Xã, ngày 23/7/2026, tại lễ khai mạc Đại hội Toán học Thế giới, Vương Hồng và Đặng Dục cùng được xướng tên trong danh sách 4 chủ nhân Huy chương Fields năm nay, bên cạnh nhà toán học người Mỹ John Pardon và nhà toán học người Canada Jacob Tsimerman. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 90 năm của giải thưởng có công dân Trung Quốc được vinh danh và cũng là lần đầu tiên có đến 2 người cùng quốc tịch cùng đoạt giải trong một kỳ trao thưởng.

Dù học cùng khóa tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Vương Hồng và Đặng Dục thời sinh viên lại không thân thiết. Đặng Dục từng kể anh chỉ thực sự hiểu về hướng nghiên cứu của Vương Hồng trong một lần gặp lại tại buổi họp mặt cựu sinh viên ở MIT. Con đường học thuật của cả hai sau đó cũng tách ra hai hướng khác nhau, Vương Hồng chuyển sang Trường Bách khoa Paris (Pháp) rồi làm nghiên cứu sinh tại MIT (Mỹ), còn Đặng Dục sang thẳng MIT học chuyển tiếp trước khi lấy bằng tiến sĩ tại Princeton (Mỹ).

Cả hai đều từng theo học Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi có những ngã rẽ mới (Ảnh: HK01)

Hai hướng nghiên cứu, một tầm vóc ngang nhau

Vương Hồng, hiện là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Pháp (IHES) và Viện Toán học Courant thuộc Đại học New York, được vinh danh nhờ công trình giải quyết giả thuyết Kakeya trong không gian ba chiều, bài toán hình học tồn tại hơn 100 năm. Đặng Dục, hiện là giáo sư tại Đại học Chicago, được vinh danh nhờ lời giải cho một phần Bài toán thứ sáu của Hilbert, chứng minh chặt chẽ mối liên hệ giữa hệ hạt vi mô và các phương trình vật lý vĩ mô.

Nhà toán học Efim Zelmanov, người từng đoạt Fields, nhận xét giai đoạn học tập quan trọng nhất của cả 2 nhà khoa học đều diễn ra tại Trung Quốc và thành tựu của họ là minh chứng cho vị thế ngày càng lớn của Trung Quốc trong nền Toán học thế giới. Cả hai đều nhắc đến nhà toán học Đào Triết Hiên như một hình mẫu truyền cảm hứng thời đi học, Vương Hồng từng kể lại cảm giác phấn khích khi đọc tin ông đoạt Fields năm 2006 trên một tạp chí Toán học thời trung học, và nói bản thân có cảm giác tương tự trong ngày cô được xướng tên.

Vương Hồng (phải và Đặng Dục (trái) cùng hai chủ nhân Fields khác là John Pardon và Jacob Tsimerman tại lễ khai mạc Đại hội Toán học Thế giới 2026 (Ảnh: Xinhua News)

Trước Vương Hồng và Đặng Dục, Trung Quốc từng có 2 nhà toán học gốc Hoa đoạt Fields là Khâu Thành Đồng năm 1982 và Đào Triết Hiên năm 2006, nhưng cả hai đều mang quốc tịch khác vào thời điểm nhận giải, lần lượt là Mỹ và Australia. Vì vậy, Vương Hồng và Đặng Dục mới thực sự là những gương mặt đầu tiên mang quốc tịch Trung Quốc đứng trên bục vinh danh của giải thưởng danh giá bậc nhất ngành Toán học thế giới.

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