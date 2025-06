Đôi nam nữ ăn uống, chụp hình trước khi tử vong ở biển Đồ Sơn: Danh tính nạn nhân

Ngày 26-6, lãnh đạo UBND quận Lê Chân, TP Hải Phòng xác nhận thông tin với báo Vietnamnet về vụ việc phát hiện thi thể hai người tại khu vực biển Đồ Sơn. Theo đó, vào khoảng 2h57 sáng ngày 25-6, một nhóm người dân hành nghề chài lưới trên biển đoạn từ khu 1 đến khu 2, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn đã phát hiện thi thể một phụ nữ mắc vào lưới đánh cá và lập tức đưa vào bờ.

Nạn nhân được xác định là chị P.T.B.H. (sinh năm 1984), thường trú tại ngõ 72 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Biển Đồ Sơn. Ảnh: Cổng tin tức thành phố Hải Phòng

Qua xác minh bước đầu, vào chiều ngày 24-6, chị H. cùng anh P. – người yêu của chị H. – đã đến khu vực bờ biển Đồ Sơn để trò chuyện, tâm sự. Cách vị trí phát hiện thi thể chị H. khoảng 50 mét, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy được xác định là của anh P.

Khoảng 10 tiếng sau khi phát hiện thi thể chị H., lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể của anh P., cũng gần khu vực bờ biển nói trên.

Kết quả điều tra ban đầu từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, cả hai nạn nhân tử vong do ngạt nước. Trên thi thể không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực, bước đầu nhận định nguyên nhân tử vong nhiều khả năng do đuối nước. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin từ người dân sinh sống tại khu vực cung cấp cho báo Dân Việt, trước khi gặp nạn, chị H. và anh P. có ăn uống, chụp ảnh và cùng ngồi tâm sự tại khu vực ghềnh đá ven biển thuộc phường Vạn Hương.