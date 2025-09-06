Đội ngũ kinh doanh Chubb Life: “20 năm vì tương lai em”

Bên cạnh mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất cho các em nhỏ, "Chubb Life - Vì Tương Lai Em" còn đặc biệt chú trọng đến sức khỏe tinh thần của những mầm non tương lai. Thông qua các buổi hội thảo với những chủ đề gần gũi như an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường hay phát triển kỹ năng sống, chương trình đã giúp các em hình thành tư duy tích cực, xây dựng sự tự tin và khơi gợi tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm dành cho cộng đồng.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam cho biết: "Tựu trường là thời điểm các em nhỏ háo hức đón chờ, nhưng cũng có thể là nỗi lo với những gia đình khó khăn. Chubb Life Việt Nam mong muốn được đồng hành trong khoảnh khắc ý nghĩa này, không chỉ để san sẻ mà còn gửi gắm niềm tin rằng mỗi em nhỏ đều xứng đáng được đến trường với đầy đủ hành trang và khát vọng vươn xa. Đó là lý do suốt 20 năm qua, chúng tôi kiên định gieo mầm tri thức hôm nay để chắp cánh những ước mơ lớn của ngày mai."

Chubb Life Việt Nam kiên định với mục tiêu hỗ trợ giáo dục cho các em nhỏ

Bắt đầu từ năm 2005, đầu tư giáo dục trẻ em đã trở thành một trong những sáng kiến vì cộng đồng tiêu biểu và bền bỉ của Chubb Life Việt Nam. Trong suốt hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Chubb Life đã xây dựng 10 ngôi trường và trao các suất học bổng cùng phần quà học tập cho hơn 40.000 học sinh trên toàn quốc. Bên cạnh các hoạt động trao học bổng và quà tặng, với sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" còn đồng hành cùng các em nhỏ trong hành trình phát triển toàn diện thông qua việc lồng ghép các hoạt động nâng cao kỹ năng sống, giáo dục về an toàn cho bản thân và xây dựng tinh thần trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Ông Đinh Tiến Hải – Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho biết: "Chubb Life Việt Nam là đối tác đồng hành lâu dài, đáng tin cậy và đầy tâm huyết của chúng tôi, cùng chung khát vọng ‘không để em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau’ trên hành trình đến trường. Chúng tôi trân trọng những đóng góp bền bỉ và những hành động thiết thực mà Chubb Life đã thực hiện suốt nhiều năm qua, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam."

Chubb Life Việt Nam đồng hành cùng đội ngũ kinh doanh lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng

Nhờ vào hoạt động CSR nổi bật, Chubb Life Việt Nam đã được ghi nhận Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2025 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư vinh danh vào tháng 7 vừa qua.

Kiên định với mục tiêu hỗ trợ giáo dục cho các em nhỏ, Chubb Life Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình học tập, để mỗi mùa tựu trường luôn là khởi đầu của sự tự tin, nỗ lực và khát vọng vươn lên.