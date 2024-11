Dõi theo bầu cử Mỹ, nhóm BĐS khu công nghiệp bất ngờ “thăng hoa”: KBC, SIP, Viglacera… tăng mạnh 5-7%, thanh khoản đạt hàng chục triệu cổ phiếu

Trong phiên sáng 6/11/2024, nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp (BĐS KCN) bất ngờ tăng mạnh. Kịch trần có cổ phiếu VGC của Viglacera lên 42.800 đồng/cp, thanh khoản hơn 2,8 triệu cổ phiếu.

Tăng hết biên độ còn có mã SZC của Sonadezi Châu Đức lên 41.300 đồng/cp, thanh khoản 7,6 triệu đơn vị, mã KBC của Kinh Bắc sang tay hơn 12 triệu cổ phiếu và đang giao dịch tại mức giá 28.550 đồng/cp...

SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG, tăng hơn 4,9% lên 78.900 đồng/cp, thanh khoản hàng triệu đơn vị...

Được biết, BĐS KCN được xem là một trong những nhóm ngành chịu tác động đáng kể bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Donald Trump tái đắc cử, Việt Nam dự báo được hưởng lợi trực tiếp từ việc dịch chuyển dòng vốn FDI sang Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng ngành BĐS KCN.

Thực tế, được xem là nhóm cổ phiếu “ngủ quên” khi bị dòng tiền bỏ rơi trong giai đoạn thị trường chứng khoán khởi sắc nửa đầu năm 2024, nhóm cổ phiếu BĐS nói chung, BĐS KCN nói riêng đã và đang được kỳ vọng sẽ “thức giấc” trong những tháng cuối năm, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ hơn của thị trường BĐS, nhất là khi nhu cầu nhà xưởng xây sẵn tăng cao.

Theo ghi nhận của Knight Frank Việt Nam, năm nay, do các yếu tố bên ngoài nên các nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách thận trọng nhưng vẫn có một số dấu hiệu phục hồi. Tại khu vực phía Nam, trong 6 tháng đầu năm, nguồn cung nhà xưởng và kho bãi tiếp tục tăng; trong đó, diện tích nhà xưởng xây sẵn tăng thêm 2% (khoảng 92.000 m2) và nhà kho xây sẵn tăng thêm 3% (khoảng 174.400 m2). Việc nguồn cung cải thiện cùng với sự tăng nhẹ của giá chào thuê cho thấy niềm tin ngày càng lớn của doanh nghiệp vào triển vọng dài hạn của thị trường.

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) trong chia sẻ mới đây cũng nhấn mạnh mảng BĐS công nghiệp đang được đặc biệt chú trọng nhằm đón đầu xu thế phát triển và thu hút các dự án FDI trong lĩnh vực sản xuất, kho bãi. Ông Thành nói, các nhà máy và kho xưởng của Singapore và Trung Quốc đang dần dịch chuyển sang Việt Nam, biến Việt Nam trở thành một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư.

Mặt khác, đà tăng của cổ phiếu còn diễn ra sau mùa BCTC quý 3/2024 tương đối phân hoá. Trong đó, doanh số cho thuê đất KCN ghi nhận chậm lại, dẫn đến kết quả kinh doanh đi lùi của một doanh nghiệp đầu ngành.

Ngược lại, một số đơn vị ghi nhận lãi đột biến.  Đơn cử, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP , quý 3/2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 950 tỷ đồng và lãi ròng hơn 196 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,8 lần và 41,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Kinh Bắc cho biết lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh chủ yếu là do tổng công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh KCN (hơn 580 tỷ đồng). Dù vậy, luỹ kế 9 tháng doanh thu và lợi nhuận Công ty vẫn giảm so với cùng kỳ.

Sonadezi Châu Đức báo kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 165 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng 146%, Công ty báo lãi ròng 59,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu 641 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 227 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 39% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (GVR) cũng kết thúc quý 3/2024 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Trong đó, phần lãi trong công ty liên doanh cũng tăng cùng với thu nhập từ bồi thường thu hồi đất, trả đất về địa phương cải thiện giúp lợi nhuận gia tăng. Kết quả, GVR ghi nhận 1.121 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong năm nay của tập đoàn này.

Luỹ kế 9 tháng, Công ty đạt doanh thu thuần 16.954 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.705 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 38% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, Cao su Phước Hoà (PHR) và KCN Tín Nghĩa (TIP) kinh doanh giảm mạnh. Trong đó, PHR đạt ợi nhuận sau thuế quý 3/2024 hơn 98 tỷ - giảm 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận lũy kế thậm chí giảm 50% còn 236 tỷ đồng.

Còn TIP, do doanh thu tài chính giảm mạnh 91% do giảm lãi hợp tác, kéo lợi nhuận quý 3/2024 giảm 71%, còn 20 tỷ đồng. Dù vậy, luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của TIP đạt 120 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 116 tỷ, vẫn lần lượt tăng 9% và 21% so với cùng kỳ năm trước.