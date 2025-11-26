Đời tư kín tiếng ít ai biết của Hằng Nga đẹp nhất Tây Du Ký: Là doanh nhân thành đạt, cách dạy con chuẩn SGK

Khâu Bội Ninh, sinh năm 1958 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong một gia đình quân nhân, từ nhỏ đã được định hướng theo con đường nghệ thuật. Bà theo học múa tại Học viện Nghệ thuật Trung ương và sau khi tốt nghiệp, gia nhập Đoàn ca múa Chiến hữu thuộc Quân khu Bắc Kinh.

Năm 1983, trong quá trình làm thư ký trường quay cho dự án Hồng Lâu Mộng, Khâu Bội Ninh bất ngờ được đạo diễn huyền thoại Dương Khiết chú ý. Khi tìm kiếm gương mặt phù hợp cho vai Hằng Nga trong Tây Du Ký, Dương Khiết muốn một người vừa có nét đẹp thanh tú, khí chất cổ điển, vừa biết múa và Khâu Bội Ninh trở thành lựa chọn hoàn hảo.

Ở tuổi 28, Khâu Bội Ninh đảm nhận vai Hằng Nga - tiên nữ xuất hiện ngắn ngủi nhưng mang vẻ đẹp như từ truyện bước ra, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trong nguyên tác, Hằng Nga là tiên nữ đẹp nhất thiên đình, sống cô đơn trên cung trăng cùng thỏ ngọc. Dù vai diễn chỉ có một câu thoại và vài cảnh ngắn, vẻ đẹp thanh khiết và khí chất thoát tục của Khâu Bội Ninh khiến Hằng Nga trở thành hình tượng kinh điển và đến nay chưa vai Hằng Nga nào trên màn ảnh vượt qua được hình ảnh của bà.

Kỳ lạ thay, sau khi bất ngờ nổi tiếng, Khâu Bội Ninh không chọn theo nghiệp diễn chuyên nghiệp. Vai Hằng Nga là vai đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp của bà. Bà từng chia sẻ: “Nghiệp diễn với tôi có duyên nhưng không phận”. Sau phim, bà rẽ hướng sang kinh doanh và trở thành một trong những nữ doanh nhân thành đạt nhất trong số các nghệ sĩ từng tham gia Tây Du Ký. Truyền thông Trung Quốc cho biết, Khâu Bội Ninh điều hành tập đoàn lớn với doanh thu hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm, và tổng tài sản của bà hiện ước tính cũng lên đến hàng trăm triệu NDT.

Dù giàu có và nổi tiếng, Khâu Bội Ninh chọn sống kín tiếng, không tham gia các hoạt động giải trí và gần như không giữ liên lạc với đoàn phim. Bà cũng nổi tiếng với tấm lòng nhân ái, dành phần lớn lợi nhuận kinh doanh cho các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Theo truyền thông, bà tài trợ xây dựng hơn 100 trường tiểu học tại các vùng nông thôn nghèo, giúp hàng trăm nghìn trẻ em có cơ hội đến lớp... tất cả đều diễn ra âm thầm, không quảng bá hình ảnh hay kêu gọi truyền thông.

Khâu Bội Ninh từng trải qua một cuộc hôn nhân sắp đặt theo ý gia đình nhưng không hạnh phúc và kết thúc bằng ly hôn. Sau này, bà tái hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, có một con trai và hiện định cư tại Hong Kong (Trung Quốc). Bà luôn sống kín đáo để bảo vệ chồng con, không chia sẻ hình ảnh gia đình với truyền thông hay người hâm mộ.

Cách dạy con chuẩn SGK

Khâu Bội Ninh không chỉ được biết đến là nữ diễn viên Hằng Nga kinh điển và doanh nhân thành đạt, mà còn nổi bật với cách dạy con tinh tế và khéo léo. Bà luôn đặt sự phát triển toàn diện và tự lập của con lên hàng đầu, thay vì để con sống dựa vào danh tiếng hay tài sản của gia đình. Từ nhỏ, con trai của bà được khuyến khích tự tìm tòi, trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ, dù đôi khi là những thử thách nhỏ, để rèn luyện tính kiên nhẫn, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm.

Khâu Bội Ninh rất chú trọng đến việc giữ sự riêng tư và không để con bị ảnh hưởng bởi ánh đèn truyền thông hay dư luận xã hội. Bà không chia sẻ hình ảnh gia đình, không khoe thành tích hay sử dụng danh tiếng cá nhân để nâng đỡ con, mà để con tự định hướng và trưởng thành theo cách riêng. Bà tin rằng trẻ em cần môi trường yên tĩnh, bình thường và đầy yêu thương để phát triển nhân cách vững chắc, hơn là sống trong áp lực phải “giống mẹ” hay nổi tiếng theo cách nào đó.

Ngoài việc rèn luyện kỹ năng sống, Khâu Bội Ninh cũng chú trọng giáo dục tinh thần. Bà dạy con biết đồng cảm, trân trọng những giá trị nhỏ bé và quan tâm đến người khác. Nhờ đó, con bà không chỉ học được cách tự lập mà còn hình thành tính cách khiêm nhường, biết chia sẻ và ý thức trách nhiệm với xã hội. Phương pháp giáo dục này phản ánh chính triết lý sống kín đáo, thanh tao của Khâu Bội Ninh.

Nhờ những nguyên tắc giáo dục này, con trai Khâu Bội Ninh được trưởng thành trong một môi trường bình thường nhưng đầy đủ nền tảng kỹ năng, đạo đức và tinh thần tự lập, sẵn sàng đối mặt với thử thách cuộc sống mà không phụ thuộc vào danh tiếng hay quyền lực của mẹ.