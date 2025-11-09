Đối tượng nào được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 292/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 216/2025/QH15 về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.



Theo Nghị định, các nhóm đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo Điều 1 Nghị quyết 55/2010/QH12, đã được sửa đổi tại Nghị quyết 28/2016/QH14. Nội dung bao gồm diện tích đất phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm, đất trồng cây hàng năm và diện tích làm muối, tất cả đều được miễn hoàn toàn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp giao cho hộ nghèo cũng thuộc diện miễn thuế. Việc xác định hộ nghèo căn cứ chuẩn nghèo do Chính phủ ban hành hoặc theo quy định cụ thể của từng địa phương trong trường hợp có chuẩn hộ nghèo riêng.

Tiếp tục miễn thuế cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được giao, được công nhận quyền sử dụng hoặc được nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả trường hợp nhận thừa kế và tặng cho.

Các hộ là thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cũng như những hộ nhận đất giao khoán ổn định từ các nông, lâm trường hoặc công ty nông - lâm nghiệp, đều thuộc diện hưởng chính sách này.

Hộ gia đình, cá nhân góp quyền sử dụng đất để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cũng được miễn thuế cho diện tích đất đã góp.

Đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị sự nghiệp đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, Nghị định tiếp tục áp dụng miễn thuế toàn bộ diện tích được Nhà nước giao.

Tuy nhiên, nếu đơn vị quản lý không trực tiếp sản xuất mà giao lại cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu thì diện tích đất đó phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp cho đến khi Nhà nước hoàn tất thủ tục thu hồi theo quy định của Luật Đất đai.

Hạng đất tính thuế được xác định theo Quyết định 326/TTg năm 1996 và các quyết định điều chỉnh (nếu có). Thời hạn miễn thuế quy định tại Nghị định 292 được áp dụng từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ khu vực nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn chuyển đổi.



