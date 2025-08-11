Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Ngọc Nông ra đầu thú

Ngày 11-8, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa vận động thành công đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Ngọc Nông (SN 1983, ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) ra đầu thú.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Ngọc Nông ra cơ quan công an đầu thú

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Nông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2022, Phạm Ngọc Nông có hành vi gian dối nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 hộ dân với tổng số tiền 2,1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 23-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Ngọc Nông.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều người bị hại, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã xác lập chuyên án để tập trung truy bắt, vận động đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Nông là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có phương thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi. Đối tượng thường xuyên di chuyển, che giấu thông tin liên lạc, các mối quan hệ gia đình và xã hội để đối phó, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian kiên trì, thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã vận động được đối tượng Nông ra đầu thú.