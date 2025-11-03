Đôi vợ chồng kiếm hơn 700 triệu đồng/năm vẫn cãi nhau vì tiền hàng ngày: Nguyên nhân đằng sau đáng suy ngẫm!

Họ có thu nhập thuộc nhóm 5% cao nhất nước Mỹ, sống trong căn nhà rộng ở Florida, có xe mới, con học trường tư. Mỗi tháng, tổng thu nhập của hai vợ chồng lên tới 28.000 USD (hơn 700 triệu đồng) – con số mà nhiều người coi là biểu tượng của thành công.

Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài dư dả ấy, cuộc sống của David và Erika lại luôn căng như dây đàn. Họ cãi nhau liên tục vì tiền, vì chi tiêu, những hóa đơn chất chồng và cả vì cảm giác bất an không bao giờ dứt.

Trong phóng sự của CNBC Make It, Erika thừa nhận mỗi khi nhắc đến tiền, cô cảm thấy như đang đối mặt với một đám cháy mà mình không thể dập tắt. Mọi khoản chi đều cần thiết, từ tiền học cho con, bảo hiểm y tế, nợ thẻ tín dụng, thậm chí cả những món mua sắm nhỏ. Cô không nghèo, nhưng luôn sợ thiếu.

Còn David, chồng cô, lại mang tâm lý khác hẳn: anh tin rằng họ cần thắt chặt chi tiêu, lập kế hoạch tiết kiệm, đầu tư bài bản. Hai người, hai hệ quy chiếu về tiền bạc – và thế là mỗi cuộc trò chuyện về tài chính trở thành một trận chiến âm ỉ.

Theo David và Erika, thu nhập cao không giúp họ thoát khỏi vòng xoáy chi tiêu – phần lớn thu nhập được dùng cho nhà cửa, học phí con cái, bảo hiểm, thuế và nợ tín dụng. Mỗi tháng, họ chỉ tiết kiệm được vài trăm USD, trong khi lối sống vẫn chịu áp lực “phải duy trì tiêu chuẩn tương xứng với thu nhập”. Erika chia sẻ rằng cô thường cảm thấy tội lỗi khi mua sắm, trong khi David lại bực bội vì cảm giác mất kiểm soát tài chính chung.﻿

Các chuyên gia tài chính được CNBC phỏng vấn cho rằng, vấn đề của họ không nằm ở thu nhập mà ở cách cảm nhận giá trị của tiền. David lớn lên trong một gia đình ổn định, được dạy rằng tiết kiệm là trách nhiệm. Erika thì ngược lại – tuổi thơ thiếu thốn khiến cô luôn tìm kiếm cảm giác an toàn qua chi tiêu, muốn vật chất xoa dịu những nỗi lo cũ. Khi hai người mang hai “văn hóa tiền bạc” khác nhau vào cùng một mái nhà, tiền bạc không còn là công cụ mà trở thành phép thử.

Thực tế, xung đột tài chính là nguyên nhân hàng đầu khiến các cặp đôi Mỹ căng thẳng, bất kể họ giàu hay nghèo. Một khảo sát của Northwestern Mutual năm 2025 cho thấy 43% người có thu nhập trên 200.000 USD/năm vẫn cảm thấy sống “vắt kiệt từng kỳ lương”, không khác gì những người thu nhập trung bình.

Các chuyên gia được CNBC phỏng vấn khuyên rằng để thoát khỏi vòng lặp này, những cặp đôi cần thiết lập “ngôn ngữ tài chính chung”, minh bạch về mục tiêu, phân chia vai trò quản lý tiền rõ ràng và dành thời gian đối thoại thay vì đổ lỗi. Việc tìm đến các chuyên gia trị liệu tài chính (financial therapist) – một lĩnh vực đang phát triển mạnh ở Mỹ – được xem là giải pháp hiệu quả giúp gỡ rối không chỉ con số, mà cả cảm xúc đằng sau tiền bạc.

Câu chuyện của David và Erika là tấm gương điển hình cho hiện tượng mà CNBC gọi là “emotional inflation” – lạm phát cảm xúc đi kèm với mức sống. Khi thu nhập tăng, kỳ vọng cũng tăng, dẫn đến căng thẳng mới về chi tiêu, tiết kiệm và an toàn tài chính. Nó cho thấy rằng sự tự do tài chính không chỉ đến từ con số trong tài khoản, mà còn từ khả năng đồng thuận và an tâm về giá trị của đồng tiền giữa hai người cùng chung sống.

Theo: CNBC﻿