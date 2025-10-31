DOJI và Sunset Hospitality hợp tác nâng tầm tinh hoa ẩm thực tại Việt Nam

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thương hiệu danh tiếng hàng đầu

Trong kinh doanh, hợp tác không chỉ là chiến lược mà còn là tâm huyết để tạo ra những giá trị chung. Trên tinh thần đó, Tập đoàn DOJI – Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và Sunset Hospitality Group – tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, quản lý và điều hành các thương hiệu nhà hàng nổi tiếng thế giới, đã cùng hợp tác để tạo ra giá trị chung, mang thương hiệu luxury dining đẳng cấp thế giới đến với thị trường Việt Nam.

Không chỉ mang đến những dự án đẳng cấp, làm thay đổi diện mạo đô thị và nâng tầm chuẩn sống của người dân, Tập đoàn DOJI còn mong muốn góp phần đưa thành phố Cảng Hải Phòng và Việt Nam trở thành một điểm du lịch hấp dẫn vươn tầm quốc tế. Và Sunset Hospitality Group chính là một trong những đối tác lý tưởng để hiện thực hóa mục tiêu này.

Sunset Hospitality Group - được thành lập năm 2011 tại Dubai, UAE, hiện đang vận hành 87 địa điểm trên 26 quốc gia. Tập đoàn này đã khẳng định được tên tuổi với các dự án khách sạn & khu nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp, beach clubs, night clubs, với nhiều ý tưởng độc đáo, luôn gây ấn tượng bởi sự sang trọng, tinh tế và những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp quốc tế.

Sự hợp tác giữa Tập đoàn DOJI và Sunset Hospitality Group không chỉ là bước đột phá trong chiến lược phát triển của cả hai tập đoàn mà còn đánh dấu một mốc son mới, khẳng định sự phát triển của ngành du lịch nghỉ dưỡng và ẩm thực cao cấp của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Hợp tác với Sunset Hospitality Group là một quyết định chiến lược của Tập đoàn DOJI trong việc phát triển lĩnh vực dịch vụ khách sạn và ẩm thực cao cấp. Với danh tiếng và bề dày kinh nghiệm của Sunset Hospitality Group, chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ mang đến những trải nghiệm ẩm thực và lưu trú đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng tầm dịch vụ du lịch của Việt Nam trên bản đồ thế giới", đại diện Tập đoàn DOJI chia sẻ.

Sự kết hợp giữa hai thương hiệu danh tiếng đã mang đến một trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp quốc tế cho thực khách tại Việt Nam bằng sự xuất hiện của HANU và ATTIKO, hứa hẹn sẽ tạo ra một cú hích trong lĩnh vực luxury dining tại thành phố Cảng Hải Phòng và trên cả nước.

Tiên phong mang trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp đến Việt Nam

Theo thỏa thuận hợp tác được ký kết, hai thương hiệu nhà hàng đẳng cấp quốc tế của Sunset là HANU và ATTIKO sẽ được triển khai tại Khách sạn Sofitel Diamond Crown Hai Phong của Tập đoàn DOJI.

Tháp khách sạn Diamond Crown Hai Phong

Tọa lạc tại vị trí đắt giá trên giao lộ sầm uất bậc nhất thành phố Hải Phòng, Sofitel Diamond Crown Hai Phong sở hữu kiến trúc Diagrid độc đáo, sang trọng. Khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, với 231 phòng và 180 căn hộ dịch vụ cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp, sánh ngang với các tòa tháp danh tiếng trong khu vực. Sự xuất hiện lần đầu tiên của hai nhà hàng HANU và ATTIKO tại Việt Nam sẽ góp phần đưa Sofitel Diamond Crown Hai Phong trở thành điểm đến F&B hấp dẫn bậc nhất.

HANU - nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc cao cấp với concept độc đáo "Meat Me at the Grill", nơi thực khách được trải nghiệm nghệ thuật nướng thịt truyền thống Hàn Quốc ngay tại bàn với bếp than hoa đặc trưng. Dưới sự điều hành của Chef Kyung Soo Moon, HANU mang đến những món ăn tinh túy từ các loại thịt bò thượng hạng bậc nhất thế giới như Hoengseong Hanwoo của Hàn Quốc và Kobe beef của Nhật Bản, kết hợp cùng hương vị đương đại độc đáo.

ATTIKO - rooftop lounge sang trọng với không gian rộng 600m² và concept ẩm thực Pan-Asian hiện đạị. Nằm trên tầng cao nhất của Sofitel Diamond Crown Hai Phong, ATTIKO hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho những trải nghiệm ẩm thực tinh tế cùng tầm nhìn panorama tuyệt đẹp ra toàn cảnh thành phố Cảng.

HANU và ATTIKO sẽ là mảnh ghép tạo nên sức hút của Sofitel Diamond Crown Hai Phong – điểm đến của phong cách sống thượng lưu và tinh hoa ẩm thực quốc tế

HANU và ATTIKO hứa hẹn sẽ là biểu tượng mới của sự hội nhập và phát triển, đánh dấu một bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng ngành du lịch và ẩm thực cao cấp của thành phố Hải Phòng. Thông qua những trải nghiệm độc đáo, tinh tế, hai thương hiệu nhà hàng này sẽ trở thành hấp lực thu hút thực khách cao cấp, chuyên gia nước ngoài và nhà đầu tư, khiến hành trình ẩm thực của du khách khi đến với Hải Phòng càng thêm thú vị và đáng nhớ.