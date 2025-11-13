“Đòn bẩy” khơi dậy tiềm năng thị trường bất động sản Vĩnh Yên 2025

Sở hữu lợi thế nổi bật về vị trí, hạ tầng, kinh tế và cảnh quan hồ Đầm Vạc, song thị trường cũng ghi nhận một số dấu hiệu thị trường cần quan sát để đánh giá cơ hội đầu tư dài hạn và khả năng "bước ngoặt" phục hồi.

Bức tranh thị trường: Thế "chân vạc" song hành thách thức

Tính đến thời điểm hiện nay, thị trường bất động sản Vĩnh Yên ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý.

Thông tin từ Vietnam.vn, thị trường bất động sản Vĩnh Phúc hiện đang ghi nhận sự mất cân đối giữa cung và cầu. Mặc dù giá đất tại một số khu vực tăng từ 15–20% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lượng giao dịch lại giảm đáng kể, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế, khi nhà đầu tư có xu hướng quan sát và chọn lọc hơn trong các quyết định.

Đáng chú ý, quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng đang tạo ra độ "chững" nhất định cho thị trường. Theo Vietnambiz, dù Vĩnh Phúc nằm trong nhóm dẫn đầu về mức độ quan tâm đối với phân khúc đất nền, đạt tăng trưởng 68% dựa trên dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, nhưng tâm lý của các nhà đầu tư chờ đợi chính sách mới khiến thanh khoản tạm thời sụt giảm.

Ảnh theo Batdongsan.com.vn

Ngoài ra, nguồn cung dự án cao tầng, đồng bộ còn khan hiếm, trong khi phân khúc thấp tầng và đất nền chiếm ưu thế. Có thể nói, Vĩnh Yên đang bước vào giai đoạn bản lề: hội tụ đầy đủ lợi thế hạ tầng và vị trí nhưng cần một lực đẩy đủ mạnh để khơi dậy dòng vốn và niềm tin thị trường.

Điểm sáng cơ hội đến từ thách thức

Đối mặt với thực tế thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh, khoảng trống của phân khúc cao cấp mở ra cơ hội cho những chủ đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Nhu cầu về sản phẩm đạt chuẩn pháp lý, chất lượng, minh bạch thông tin ngày càng rõ rệt, đặc biệt đối với nhóm khách hàng có yêu cầu cao về không gian sống và giá trị đầu tư bền vững.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, địa phương đã bố trí khoảng 1.200 tỷ đồng để khai thác và phát huy giá trị khu vực ven hồ Đầm Vạc – trung tâm cảnh quan xanh của thành phố. Song song, tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông và thu hút nguồn vốn trong, ngoài nước. Giai đoạn 2021–2025, Vĩnh Phúc dự kiến dành 19.526 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng đường bộ, trong đó vốn xã hội hóa chiếm hơn 67%, tập trung vào một số công trình có tính liên kết vùng như tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đường tránh Quốc lộ 2C kết nối Tuyên Quang, và trục Đông – Tây kéo dài tới Vành đai 4 vùng Thủ đô. Giai đoạn 2026–2030, tổng vốn đầu tư dự kiến đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tiếp tục tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ.

Đến nay, Vĩnh Phúc đã thu hút hơn 4.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (vượt 40% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao) và khoảng 218 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Ngoài ra, khu vực ven hồ Đầm Vạc, nơi được ví như "lá phổi xanh" của Vĩnh Yên, đang trở thành tâm điểm quy hoạch đô thị với tiềm năng sinh thái vượt trội. Theo báo cáo của Knight Frank, giá bất động sản hướng thủy có mức cao hơn trung bình 40% so với sản phẩm cùng quy mô, phản ánh xu hướng sống xanh và hướng thủy ngày càng được ưa chuộng. Trong giai đoạn này, sự xuất hiện của một dự án biểu tượng, quy hoạch hiện đại và vận hành chuyên nghiệp được xem là yếu tố quan trọng tái định vị thị trường Vĩnh Yên.

Luxora Vĩnh Yên - Giải pháp chiến lược trong bối cảnh mới

Trước thực tế nguồn cung cao cấp khan hiếm sau nhiều năm thị trường trầm lắng, sự hiện diện của Luxora Vĩnh Yên là một lời giải cho bài toán cân bằng cung – cầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về không gian sống chuẩn mực và giá trị đầu tư bền vững. Dự án góp phần mở ra nguồn cung cao cấp còn khan hiếm tại Vĩnh Yên, với các căn hộ sang trọng và hệ thống tiện ích vượt trội lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố.

Tận dụng làn sóng đầu tư hạ tầng và kinh tế - xã hội đang lan tỏa mạnh mẽ tại địa phương, dự án sở hữu vị trí chiến lược ngay trung tâm thành phố, kết nối thuận tiện với Thủ đô Hà Nội qua cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Vành đai 3.5 và Quốc lộ 2B mở rộng. Hệ thống giao thông liên kết vùng đồng bộ tạo đòn bẩy phát triển kinh tế – du lịch – dịch vụ và nâng tầm giá trị bất động sản tại khu vực.

Đặc biệt, Luxora Vĩnh Yên nằm ven hồ Đầm Vạc – vị thế "tựa sơn, hướng thủy" mang lại sinh khí và giá trị phong thủy bền vững. Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại giúp Luxora đón đầu sức hút bất động sản hướng thủy, nâng cao giá trị đầu tư và khả năng sinh lời cao trong tương lai.

Với định hướng trở thành biểu tượng sống mới bên hồ Bắc Đầm Vạc, Luxora Vĩnh Yên được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy sự chuyển mình của thị trường bất động sản Vĩnh Phúc, đồng thời khẳng định vị thế của thành phố trong bản đồ phát triển đô thị hiện đại khu vực phía Bắc.

Luxora Vĩnh Yên (Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc) - Thông tin liên hệ:

Hotline: 18002266

Địa chỉ: KĐT Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ