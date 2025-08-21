Đơn hàng nối tiếp đơn hàng, 1 sản phẩm của Việt Nam "bùng nổ" tại quốc gia giàu có châu Âu

Pháp là một trong những quốc gia giàu có của châu Âu. Thành phố Paris của Pháp là thành phố giàu thứ hai ở châu lục này. Trong những năm gần đây, việc mở rộng quan hệ thương mại sang Pháp được các doanh nghiệp Việt rất chú trọng. Nhiều mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia giàu có này rất được ưa chuộng, trong đó có cá ngừ.



Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) năm 2024, Pháp đang là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn thứ 3 trong khối EU, với xu hướng chuộng sản phẩm tiện lợi, an toàn và có chứng nhận bền vững.

Năm 2024, Pháp nhập khẩu khoảng 107.000 tấn cá ngừ, trong đó là các sản phẩm cá ngừ đóng hộp, và là nước tiêu thụ lớn ở châu Âu Mỗi người Pháp tiêu thụ bình quân 1,3 kg cá ngừ/năm.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), sau giai đoạn chững lại vì lạm phát xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang thị trường này ghi nhận những tín hiệu khả quan trong năm 2025.

Sau khi sụt giảm sâu trong năm 2024, xuất khẩu cá ngừ sang Pháp trong nửa đầu năm 2025 đã tăng trở lại. Giá trị xuất khẩu đạt hơn 1,5 triệu USD, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2024.

Tại thị trường châu Âu này, tiêu thụ cá ngừ đóng hộp có mức tăng trưởng lớn nhờ xu hướng ăn uống nhanh gọn, giàu protein, và lựa chọn lành mạnh. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm cà ngừ đóng hộp của Việt Nam.

Các sản phẩm chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này trong 6 tháng đầu năm bao gồm thịt/loin cá ngừ đông lạnh phi lê và cá ngừ đồ hộp. Trong đó, so với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu các sản phẩm thịt/loin cá ngừ đông lạnh của Việt Nam năm nay tăng phi mã. VASEP cho biết, các đơn hàng liên tục được xuất sang thị trường này trong 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, cá ngừ của Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn liên quan đến cạnh tranh nguồn cung. Bởi lẽ, tại thị trường cá ngừ Pháp, trong số các nguồn cung nội khối, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chiếm tỷ trọng lớn về cung cấp sản phẩm chế biến (đóng hộp, fillet đông lạnh) cho Pháp. Họ có lợi thế về quy mô chế biến, chuỗi logistic ngắn trong EU và thương hiệu quen thuộc trên kệ siêu thị.

Còn trong số các nguồn cung ngoài khối, Ecuador vẫn là nguồn cung cá ngừ chính. Ecuador với lợi thế về đội tàu đánh bắt hùng mạnh, lại được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang EU, nên các sản phẩm cá ngừ của nước này luôn có giá cạnh tranh, đặc biệt là các sản phẩm cá ngừ đóng hộp.

Trong khi đó, các thị trường khác là Seychelles, Bờ Biển Ngà, Indonesia, Philippines... cũng gia tăng xuất khẩu sang Pháp trong những năm qua.

VASEP nhận định, năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam có thể gia tăng xuất khẩu sang Pháp nếu tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn xanh và xu hướng tiêu dùng bền vững tại châu Âu.

Theo số liệu thống kê của VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ 7 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 542 triệu USD, giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 7, xuất khẩu giảm mạnh gần 19%. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất đối với cá ngừ Việt Nam, với kim ngạch đạt 184 triệu USD trong nửa đầu năm, chiếm gần 39% tổng giá trị xuất khẩu.



