Đón làn sóng phát triển mới của bất động sản ven biển Đà Nẵng sau sáp nhập

Mở khóa trục phát triển mới - cơ hội vàng cho bất động sản

Việc hợp nhất hai địa phương trọng điểm miền Trung - Quảng Nam và Đà Nẵng -mở ra không gian đô thị mới với diện tích gần 12.000km2, dân số trên 3 triệu người, hai sân bay quốc tế và bờ biển dài bậc nhất cả nước, những chất liệu tiềm năng để hình thành một "siêu đô thị hướng biển".

Tại tọa đàm "Chung cư hướng biển trục di sản Đà Nẵng - Hội An: Tọa độ thịnh vượng hút giới tinh hoa", Chuyên gia Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định chuỗi phát triển theo tuyến đô thị dọc biển, từ Đà Nẵng vào đi qua Hội An, vào Tam Kỳ đến Chu Lai; với các tuyến "xương cá" Đông - Tây, những tuyến đô thị nối từ miền Tây xuống.

Trong đó, trục ven biển Đông Nam Đà Nẵng, kéo dài từ Sơn Trà, Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn đến phố cổ Hội An và khu kinh tế mở Chu Lai, sẽ trở thành tâm điểm khi là là trục giao thông quan trọng kết nối Đà Nẵng - Quảng Nam. Đây không chỉ là một tuyến giao thông huyết mạch mà còn là trục không gian chiến lược cho sự phát triển tổng thể về kinh tế, xã hội, du lịch nói chung và kinh tế biển nói riêng.

Do vậy, bất động sản khu vực này có dư địa bứt phá mạnh mẽ, trở thành tọa độ mới của giới đầu tư và cư dân tinh hoa, những người không chỉ muốn sở hữu tài sản có tiềm năng tăng giá bền vững, mà còn đáp ứng được phong cách sống nghỉ dưỡng hiện đại.

Những dự án bất động sản nằm trên trục này, đặc biệt là tại vị trí giữa hai khu vực trên các tuyến đường như Trường Sa tại Ngũ Hành Sơn, sẽ trở thành tâm điểm kết nối thu hút dân cư cả Đà Nẵng và Quảng Nam sinh sống, làm việc.Trong bối cảnh đó, loại hình căn hộ hướng biển đang được định vị là phân khúc nổi bật nhất dẫn dắt chu kỳ phát triển mới, nhất là tại những dự án có pháp lý minh bạch, rõ ràng.

Các căn hộ hướng biển tọa lạc trên trục phía Nam Đà Nẵng như Newtown Diamond vừa thuận tiện di chuyển, vừa ôn trọn tầm nhìn tuyệt đẹp

Newtown Diamond - tâm điểm kết nối, hội tụ tinh hoa

Nằm tại tâm điểm cung đường di sản Trường Sa, trung tâm trục kết nối Đà Nẵng -Hội An, cách bãi biển Mỹ Khê chưa đầy 5 phút đi bộ, ngay cạnh Legend Danang Golf Resort - sân gôn được Golf Digest vinh danh Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới, tổ hợp Newtown Diamond là cái tên nổi bật trên thị trường bất động sản Đà Nẵng, nhờ hội tụ nhiều yếu tố "vàng": vị trí hiếm có, pháp lý minh bạch và tiện ích cao cấp, phù hợp cả để ở và đầu tư sinh lời bền vững.

Gồm 3 tòa tháp 36 tầng, Newtown Diamond có diện tích căn hộ linh hoạt, từ 1 đến 3 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách sang trọng, tinh tế, phù hợp với nhu cầu và gu cá nhân hóa của tầng lớp tinh hoa. Hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ gồm bể bơi chân mây, sky garden, sân yoga, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, cùng các nhà hàng, café ngoài trời… đem lại trải nghiệm sống trọn vẹn.

Đồng thời, đây là dự án hướng biển hiếm hoi tại Đà Nẵng có sổ hồng sở hữu lâu dài và được phép bán cho người nước ngoài - bảo chứng cho giá trị tài sản bền vững, đem lại sự an tâm cho chủ nhân căn hộ, dù là mua để ở hay đầu tư kinh doanh cho thuê lưu trú.

Newtown Diamond đem lại không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng tại gia, đồng thời có tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ

Với vị trí chiến lược, tiện ích phong phú, pháp lý sở hữu lâu dài, tiềm năng gia tăng giá trị và khả năng khai thác kinh doanh mạnh mẽ, Newtown Diamond không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đầu tư lâu dài. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phục hồi, đặc biệt là phân khúc căn hộ hướng biển, việc lựa chọn những dự án có quy hoạch đồng bộ, pháp lý vững vàng và đón đầu xu hướng như Newtown Diamond được xem là bước đi khôn ngoan, đón đầu xu thế phát triển của khu vực, đạt được lợi nhuận bền vững, dài lâu.