Đón loạt tin vui, cổ phiếu Novaland "tím lịm" với thanh khoản bùng nổ

Trong khi thị trường giao dịch thận trọng, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland trở thành điểm sáng khi tăng kịch trần lên 14.150 đồng/cp. Dư mua trần gần 3 triệu đơn vị trong khi trắng bên bán.

Đây là phiên thứ ba liên tiếp cổ phiếu bật tăng mạnh, trong đó có 2 phiên tăng kịch trần. Thanh khoản cũng bứt phá, đạt hơn 22 triệu cổ phiếu, gấp nhiều lần mức trung bình thời gian gần đây.

Diễn biến này được xem là phản ứng tích cực của thị trường trước loạt tín hiệu thuận lợi về pháp lý tại các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

Mới đây, Sở Xây dựng Đồng Nai đã ban hành Văn bản 2620/SXD-QLN&TTBĐS, xác nhận thêm 204 căn nhà thấp tầng tại phân khu Ever Green 1 thuộc đại dự án Aqua City (phường Long Hưng, TP. Biên Hòa) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo cơ quan này, các sản phẩm trên đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, đất đai, hạ tầng và quy hoạch chi tiết 1/500 sau điều chỉnh. Như vậy, tính đến hết tháng 10/2025, Aqua City đã có gần 2.400 sản phẩm được phép ký hợp đồng mua bán.

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai cũng đã chấp thuận lần lượt 874 căn tại River Park 2, 576 căn tại Sun Harbor 2, 561 căn tại Sun Harbor 3 và 171 căn thuộc Ever Green 1 đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Song song với việc tháo gỡ pháp lý tại các dự án, Novaland cũng đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ hồng. Doanh nghiệp đã hoàn tất cấp hơn 550 sổ hồng cho cư dân The Sun Avenue (TP. Thủ Đức), trong khi hàng nghìn căn khác đang hoàn thiện thủ tục và dự kiến bàn giao mạnh từ nay đến cuối năm. Novaland cho biết kế hoạch cấp sổ hồng cho hàng nghìn sản phẩm trong năm 2025 nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng và gia tăng thanh khoản thị trường.

Theo Vietcap, Novaland (NVL) được kỳ vọng sẽ ưu tiên xử lý các vướng mắc pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thi công, qua đó tăng tốc bàn giao sản phẩm trong phần thời gian còn lại của năm 2025.

Vietcap dự báo giai đoạn 2026–2027, doanh số bán hàng của NVL có thể đạt khoảng 42,6 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ việc khôi phục hoạt động bán mới tại Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm.

Dù tỷ lệ đòn bẩy tài chính được dự báo duy trì ở mức cao đến 2027, áp lực nợ vẫn nằm trong khả năng kiểm soát nhờ tiến độ thu tiền dự kiến cải thiện từ năm 2027 và triển vọng tái cấu trúc doanh nghiệp ngày càng rõ ràng.

Đồng quan điểm, Chứng khoán BSC đánh giá thêm rằng pháp lý các dự án lớn đang có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái cơ cấu của NVL. Tại Aqua City, Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch phân khu 1/5000 cho khu C4, và quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án thành phần có thể được thông qua trong tháng 6–7/2025.

Ở NovaWorld Phan Thiết, Bình Thuận đang khẩn trương tháo gỡ hai vướng mắc cuối cùng liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương thức sử dụng đất. BSC kỳ vọng các pháp lý trọng yếu này sẽ được hoàn tất trong năm 2025, giúp NVL giảm áp lực nợ từ năm 2026 thông qua tiếp tục triển khai dự án, bán sỉ hoặc hoán đổi công nợ.

Quá trình tái cơ cấu của NVL đã được đẩy mạnh từ cuối 2024 đến đầu 2025, thể hiện qua việc giảm tỷ lệ sở hữu tại nhiều dự án như Thạnh Mỹ Lợi, Aqua City và NovaHill Mũi Né, mang lại dòng tiền đáng kể để doanh nghiệp tất toán 6.660 tỷ đồng trái phiếu trong quý I/2025. Động thái này không chỉ cải thiện thanh khoản mà còn cho thấy sự chủ động hợp tác với các đối tác có tiềm lực.

Về định giá, các BSC cho rằng cổ phiếu NVL đang ở vùng hấp dẫn, với P/B ttm khoảng 0,73 lần và P/B điều chỉnh khoảng 0,64 lần, hưởng lợi từ việc hoàn nhập dự phòng tại Lakeview theo Nghị quyết 15/QH/2024. Việc pháp lý và dòng tiền được cải thiện là cơ sở để kỳ vọng NVL sẽ sớm được tái định giá trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận gần 5.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 1.820 tỷ đồng do doanh thu tài chính giảm mạnh trong bối cảnh chi phí tài chính vẫn ở mức cao.