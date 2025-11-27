Dọn phòng buổi sáng, người đàn ông vô tình làm mất gia tài trị giá cả tấn vàng

Buổi sáng năm 2013, trong căn phòng nhỏ tại thành phố Newport (Anh), kỹ sư IT James Howells gom đống thiết bị cũ để dọn dẹp sau nhiều tháng bừa bộn.

Trong số đó là một chiếc ổ cứng 2,5 inch màu bạc, trông chẳng khác gì những thiết bị lỗi thời mà dân công nghệ vẫn thường cho vào thùng rác. Howells không ngờ rằng hành động vô thức ấy đã chôn vùi một trong những khối tài sản gây tranh cãi nhất lịch sử tiền mã hóa.

Chiếc ổ cứng đó chứa khóa riêng tư của 8.000 Bitcoin, số tiền anh đào được từ những ngày đầu 2009 - 2010, khi việc khai thác Bitcoin chỉ như một thử nghiệm nhỏ trong cộng đồng lập trình viên. Thời điểm ấy, giá Bitcoin gần như không đáng kể. Nhưng đến khi thị trường tiền mã hóa tăng tốc, trở thành hiện tượng toàn cầu, Howells mới nhận ra mình đã đánh mất khối tài sản từng có lúc lên tới hơn 13.175 tỷ đồng.

James Howells, sống tại thành phố New Port, Wales đã vô tình vứt bỏ chiếc ổ cứng chứa hàng ngàn Bitcoin của mình trong một lần dọn nhà vào năm 2013.

"Năm 2013, sau khi dừng đào Bitcoin, tôi bán lại chiếc laptop trên eBay, còn chiếc ổ cứng chứa Bitcoin vẫn được giữ lại để chờ một ngày nào đó tiền ảo này tăng giá", Howells nói với tờ Telegraph. "Tuy nhiên, trong một lần dọn nhà, tôi đã vứt nhầm chiếc ổ cứng đó vào thùng rác tại bãi xử lý rác gần nhà".

Số phận chiếc ổ cứng bị cuốn vào hệ thống thu gom rác thải của Newport và nằm đâu đó trong bãi chôn lấp rộng tương đương vài sân vận động. Mỗi ngày, hàng nghìn tấn rác mới lại được đổ lên, đi cùng đó là nước thải, kim loại nặng và hóa chất.

Howells tin rằng phần đĩa kim loại platter bên trong ổ cứng vẫn có khả năng sống sót nhờ cấu trúc kim loại. Với ngành phục hồi dữ liệu, chỉ cần phần này nguyên vẹn, cánh cửa lấy lại Bitcoin vẫn chưa hoàn toàn đóng lại.

Trong hơn một thập kỷ, anh liên tục tìm cách thuyết phục chính quyền thành phố. Từ kế hoạch đào bãi rác thủ công, đến phương án dùng robot tự hành, hệ thống phân loại rác bằng AI, cho tới chiến dịch tìm kiếm trị giá hàng chục triệu đô với đội ngũ chuyên gia phục hồi dữ liệu quốc tế. Anh thậm chí đề xuất chia 25% số Bitcoin tìm được cho thành phố.

Nhưng mọi đề nghị đều bị từ chối.

Chính quyền cho rằng kế hoạch có chi phí khổng lồ, rủi ro môi trường cao và khả năng tìm thấy ổ cứng gần như bằng không. Bãi chôn lấp của Newport, vốn đã đóng lại theo quy định môi trường, không thể tùy tiện bị khai quật.

Năm 2025, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh chính thức bác đơn kiện của Howells, khép lại hy vọng cuối cùng của anh trong việc đào lại chiếc ổ cứng lịch sử.

Dù không thể trở thành tỷ phú, câu chuyện của James Howells lại được Hollywood chú ý. Một hãng sản xuất phim Mỹ đang chuyển thể hành trình này thành loạt phim truyền hình có tên “The Buried Bitcoin” (tạm dịch Bitcoin bị chôn vùi), do đạo diễn từng được đề cử Emmy - Cullen Hoback đảm nhiệm.