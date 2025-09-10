Đơn vị logistic chuẩn bị gì cho các đợt mua sắm lớn nhất vào nửa cuối năm 2025?

Để tìm hiểu cách một đơn vị logistic chuẩn bị như thế nào cho thời điểm quyết định này, chúng tôi đã trao đổi cùng ông Phan Bình, Giám đốc Thương hiệu của Thương hiệu vận chuyển J&T Express Việt Nam.

Tổng quan về thị trường mua sắm hiện nay

Theo báo cáo của Vietnam Investment Review, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã vượt mốc 25 tỷ USD vào năm 2024, tăng 20% so với 2023, trở thành một trong ba thị trường lớn nhất Đông Nam Á.

Ông Phan Bình, Giám đốc Thương hiệu của Thương hiệu vận chuyển J&T Express Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng này kéo theo áp lực chưa từng có đối với hệ thống logistics, đặc biệt là trong các dịp cao điểm mua sắm. Riêng trong ngày Double 11 năm 2024, hệ thống toàn cầu J&T Express đã xử lý hơn 100 triệu đơn hàng chỉ trong 24 giờ, và lượng đơn tại Đông Nam Á tăng đến 73% so với cùng kỳ năm trước (PR Newswire, 2024).

Số liệu nội bộ từ J&T Express cũng cho thấy trong các mùa sale lớn như 9/9 hay 11/11 những năm qua, lượng đơn hàng luôn tăng tối thiểu 20% so với tháng thường, buộc doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị hạ tầng và công nghệ từ rất sớm nếu muốn vận hành trơn tru.

Hạ tầng là xương sống của chiến lược vận hành

J&T Express sẵn sàng cho mùa cao điểm cuối năm nhờ hệ thống xe, cơ sở hạ tầng hiện đại.

Trả lời về việc đầu tư 315 xe tải mới, ông Phan Bình nhận định đây là bước đi chiến lược để củng cố năng lực vận chuyển trong giai đoạn cao điểm. "Xe mới giúp tăng hiệu suất khai thác tải trọng, rút ngắn thời gian trung chuyển và giảm phụ thuộc vào nguồn lực thuê ngoài, đặc biệt ở các tuyến tỉnh", ông nói. Điểm đáng chú ý là toàn bộ xe đều được trang bị hệ thống định vị và quản lý lộ trình thông minh, đảm bảo giao hàng đúng giờ – yếu tố cốt lõi trong cam kết "Giao đúng giờ - Nhận chu toàn".

Song song đó, J&T Express cũng đưa vào các trung tâm trung chuyển mới tại các vùng trọng điểm, đơn cử như tại Hà Nội với diện tích 38.000 m2, 23 cổng hàng vào và 150 cổng hàng ra.

Trung tâm có hàng chục băng chuyền và khu vực xử lý hàng hóa hiện đại với các lớp kiểm soát bằng hệ thống máy DWS tích hợp kiểm tra tự động quét mã vạch, cân nặng và kích thước, đảm bảo khả năng phục vụ tối ưu cho lượng hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, kể cả trong các dịp cao điểm.

Năng lực mới này giúp giảm tải cho các tuyến xuyên vùng từ TP.HCM ra Hà Nội và nâng cao hiệu quả xử lý tại khu vực phía Bắc – nơi đang chứng kiến sự bùng nổ của các đơn hàng thương mại điện tử.

Ông Bình cho biết, toàn bộ kế hoạch đầu tư này được thiết kế để phục vụ "mùa vàng" của ngành logistics từ tháng 9/2025 đến hết quý IV, bao gồm các dịp sale lớn 9/9, 10/10, 11/11 và 12/12. "Chúng tôi xác định rõ áp lực tăng đơn hàng trong giai đoạn này là rất lớn, và chỉ khi có đủ hạ tầng cộng với công nghệ thì mới đảm bảo vận hành không bị đứt gãy", ông nhấn mạnh.

Về công nghệ, J&T đang triển khai hệ thống AI dự đoán lưu lượng đơn hàng theo thời gian thực và tối ưu hoá lộ trình xe chạy, đồng thời hoàn tất chuyển đổi sang hệ thống vận hành tập trung, giúp đồng bộ giữa kho, trung tâm trung chuyển và nhân viên giao nhận. "Hạ tầng chỉ phát huy tối đa khi đi kèm công nghệ phù hợp", ông Bình nói thêm.

Góc nhìn thương hiệu và khách hàng

J&T Express phục vụ khách hàng với kim chỉ nam “Giao đúng giờ – Nhận chu toàn”.

Theo ông Phan Bình, động lực lớn nhất khiến J&T Express đẩy mạnh mở rộng trước các dịp mua sắm cuối năm xuất phát từ thực tế nhiều năm qua: mỗi mùa sale lớn, lượng đơn hàng tăng trung bình 20% so với tháng thường. Đặc biệt, các sự kiện như Double 11 hay 12/12 không chỉ kéo đơn hàng từ các sàn lớn, mà còn từ hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ, shop online ở cả thành thị lẫn vùng sâu, vùng xa.

Ông Bình nhấn mạnh, việc nâng cấp hạ tầng và công nghệ không chỉ nhằm đáp ứng về mặt vận hành, mà còn thể hiện cam kết thương hiệu. "Hệ thống vận hành mạnh sẽ trực tiếp cải thiện chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT) và củng cố uy tín J&T Express. Đó là yếu tố then chốt để chúng tôi duy trì vị thế là đối tác đáng tin cậy của các sàn thương mại điện tử và các thương hiệu lớn nhỏ tại Việt Nam", ông chia sẻ.

Đáng chú ý, kế hoạch mở rộng của J&T không giới hạn ở các trung tâm đô thị. Doanh nghiệp đang triển khai thêm nhiều tuyến kết nối và điểm nhận hàng tại huyện, xã, hải đảo xa, giúp các SMEs và shop nhỏ lẻ có thể tiếp cận dịch vụ logistics tiêu chuẩn cao với chi phí hợp lý hơn. "Mỗi khi chúng tôi mở thêm một tuyến hay một điểm nhận hàng, đó không chỉ là câu chuyện vận hành, mà là một bước mở rộng cơ hội kinh doanh cho những người bán ở xa", ông Bình nói.

Về mặt truyền thông, ông Bình cho biết J&T Express sẽ tập trung thể hiện khả năng đáp ứng linh hoạt ngay cả khi khối lượng đơn hàng tăng gấp nhiều lần, đồng thời truyền tải thông điệp đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi mùa cao điểm. "Chúng tôi không chỉ vận chuyển hàng, chúng tôi vận chuyển niềm tin", ông kết lại.