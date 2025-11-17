Đơn vị nào chịu trách nhiệm 'vá' vết nứt kéo dài trên đường đèo Prenn?

Ngày 17/11, ông Phạm Văn Thái Bình, Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn bộ tuyến đường đèo Prenn hiện đang trong thời gian bảo hành 12 tháng, kéo dài đến hết ngày 17/12/2025.

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn.

Theo ông Bình, biên bản bàn giao, công trình nâng cấp , mở rộng đèo Prenn được chính thức tiếp nhận quản lý, khai thác và đưa vào sử dụng từ ngày 17/12/2024. Như vậy, toàn tuyến đang nằm trong thời hạn bảo hành trong thời hạn 12 tháng.

Căn cứ Thông báo số 659/TB-SGTVT ngày 30/9/2024 của Sở GTVT Lâm Đồng (cũ) về kết quả nghiệm thu hoàn thành, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Công trình do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư; liên danh Công ty CP Xây dựng Đèo Cả – Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả thi công.

Một lượng lớn đất đá, mặt đường trôi xuống vực sâu bên dưới.

Dự án có tổng chiều dài 7,369km, điểm đầu tại Km221+680 - quốc lộ 20 (kết thúc đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt) và điểm cuối tại Km229+049,74 - quốc lộ 20 (nút giao vào bến xe liên tỉnh phường Xuân Hương - Đà Lạt). Chất lượng công trình được đánh giá đạt yêu cầu theo hồ sơ hoàn công và kết luận của cơ quan chuyên môn.

Trong thời gian bảo hành, nhà thầu thi công có trách nhiệm duy tu, sửa chữa và khắc phục các hư hỏng phát sinh theo đúng hợp đồng và quy định, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khi khu vực đèo thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 17/11, tại đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700 (dài khoảng 100m) đã xảy ra sạt lở kè chắn taluy âm, làm một nửa nền đường hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM bị sạt.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Xây dựng phối hợp UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan triển khai phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Hiện các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp theo dõi tình trạng tuyến đèo để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn.