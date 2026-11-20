Nhân dịp BDA Partners kỷ niệm 30 năm thành lập tại Bangkok, ông Euan Rellie – Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành công ty – chia sẻ: "Trong suốt 30 năm qua, chúng tôi luôn giữ một niềm tin rằng châu Á sẽ vươn lên thành trung tâm M&A của thế giới, và điều đó đang dần trở thành hiện thực".

Ngày 6/11/2026, Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán TLG) công bố các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại doanh nghiệp này cho Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản.

Thông qua TLAT, Kokuyo gián tiếp sở hữu 45,19 triệu cổ phiếu, tương đương 46,82% vốn điều lệ Thiên Long. Theo kế hoạch đã công bố, tập đoàn Nhật Bản còn dự kiến thực hiện chào mua công khai để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 65,01%.

Thành lập năm 1981, Thiên Long đã phát triển từ một doanh nghiệp sản xuất văn phòng phẩm thành thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Theo công bố của doanh nghiệp, sản phẩm Thiên Long hiện được xuất khẩu tới hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với Kokuyo, thương vụ mở ra cơ hội tiếp cận hệ thống sản xuất, mạng lưới phân phối đã được Thiên Long xây dựng tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Năm 2021, tập đoàn Thái Lan SCG Packaging rót vốn vào ngành sản xuất khi nắm 70% cổ phần Nhựa Duy Tân, doanh nghiệp bao bì nhựa cứng hàng đầu Việt Nam. Đến tháng 6/2025, SCG Packaging tiếp tục chi 2.825 tỷ đồng mua 30% cổ phần còn lại, nâng tỷ lệ sở hữu tại Nhựa Duy Tân lên 100%.

Theo công bố của SCG Packaging, Nhựa Duy Tân có 5 cơ sở sản xuất tại Việt Nam, phục vụ cả khách hàng doanh nghiệp, bao gồm các tập đoàn đa quốc gia và nhà sản xuất hàng tiêu dùng lớn. Năm 2024, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 5.381 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 578 tỷ đồng.

Hai thương vụ phản ánh một điểm chung trong chiến lược của nhà đầu tư ngoại: thay vì mất nhiều năm xây dựng từ đầu, họ có thể tiếp cận những doanh nghiệp đã sở hữu thương hiệu, hệ thống sản xuất, khách hàng và mạng lưới phân phối.

Ông Euan Rellie – Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành BDA Partners: "Châu Á sẽ vươn lên thành trung tâm M&A của thế giới"

Những tài sản không thể gây dựng trong ngày một ngày hai

Theo bà Trịnh Thu Hương, Partner tại BDA Partners, chìa khóa thành công của các thương vụ nằm ở việc nhà đầu tư ngoại sẵn sàng trả mức giá xứng đáng cho những doanh nghiệp không thể gây dựng trong ngày một ngày hai tại Việt Nam, dù là thương hiệu toàn quốc, hệ thống phân phối rộng khắp hay nhà máy đang vận hành hiệu quả.

"Các nhà sáng lập Việt Nam không chỉ tìm kiếm một mức giá tốt, mà họ cần một đối tác có thể tiếp tục phát triển doanh nghiệp mà họ đã dành hàng chục năm gây dựng", bà Hương cho biết, "Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra đối tác phù hợp nhất, dù họ ở bất cứ đâu trên thế giới."

Đây cũng là điểm chung có thể nhận thấy ở một số thương vụ M&A xuyên biên giới tại Việt Nam trong những năm qua.

Con Cưng, chuỗi bán lẻ mẹ và bé lớn nhất cả nước, đón Quadria Capital trở thành cổ đông thiểu số, đánh dấu khoản đầu tư đầu tiên của quỹ này vào ngành bán lẻ Việt Nam. Thương vụ diễn ra năm 2022, khi Con Cưng đã hình thành mạng lưới gần 600 cửa hàng tại 48 tỉnh, thành phố. Ngoài hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp còn có nền tảng quản lý hoạt động kinh doanh và mô hình bán hàng đa kênh.

Cũng trong năm 2022, một giao dịch khác diễn ra trong lĩnh vực logistics. Ở lĩnh vực logistics, quỹ Franklin Templeton chuyển nhượng cổ phần tại Indo Trans Logistics, một trong những tập đoàn logistics hàng đầu Việt Nam, cho Mitsubishi Logistics.

Theo thông tin về thương vụ, Indo Trans Logistics đã phát triển hoạt động trên nhiều mảng, từ dịch vụ hàng không, giao nhận vận tải đến logistics hợp đồng và logistics cảng biển.

Các thương vụ Thiên Long, Con Cưng, Nhựa Duy Tân và Indo Trans Logistics đều có sự tham gia tư vấn bên bán của BDA Partners, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực M&A xuyên biên giới từ năm 1996 và bắt đầu có hợp đồng tư vấn tại Việt Nam từ năm 2007.

Điểm chung giữa những doanh nghiệp này là đã sở hữu những nền tảng kinh doanh có thể tiếp tục được khai thác và mở rộng sau khi có thêm nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, mỗi giao dịch có cấu trúc khác nhau, từ bán cổ phần thiểu số, chuyển nhượng cổ phần của một nhóm nhà đầu tư đến bán toàn bộ doanh nghiệp.

BDA Partners vừa kỷ niệm 30 năm thành lập với 9 văn phòng và hơn 120 chuyên viên trên toàn cầu

Những lĩnh vực nào tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại?

Theo thống kê của Grant Thornton, trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận 126 thương vụ được công bố, với tổng giá trị các giao dịch có thông tin đạt khoảng 2,43 tỷ USD.

Hoạt động M&A ngày càng đặt ra yêu cầu lựa chọn kỹ lưỡng hơn về tài sản, giá trị doanh nghiệp và triển vọng sau giao dịch. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp đã có thương hiệu, thị trường tiêu thụ và năng lực vận hành trở thành đối tượng được nhà đầu tư chiến lược quan tâm.

Xu hướng chọn lọc này có lợi cho bốn lĩnh vực, nơi nhà đầu tư ngoại có thể mua lại những gì phải mất nhiều năm mới xây dựng được. Tiêu dùng vẫn là cửa ngõ phổ biến nhất.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 tăng 9,2% theo Cục Thống kê, nhưng thương hiệu và mạng lưới phân phối đủ sức tiếp cận 100 triệu dân phải mất hàng chục năm mới gây dựng được, nên việc đầu tư vào một doanh nghiệp đã có chỗ đứng, ví dụ như Thiên Long, là con đường nhanh nhất.

Trong y tế, các bệnh viện lớn tại Hà Nội và TP.HCM đang hoạt động vượt công suất thiết kế, trong khi Chính phủ đặt mục tiêu khu vực tư nhân chiếm 15% số giường bệnh vào năm 2030. Nhà đầu tư đã sớm vào cuộc. Năm 2025, Livzon (Trung Quốc) chi 221 triệu USD mua 64,8% cổ phần công ty dược Imexpharm, còn một đơn vị liên kết với Quadria Capital nắm 73% cổ phần hệ thống bệnh viện Tâm Trí.

Công nghiệp hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu sang Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ và cao nhất trong 17 năm. Một nhà máy mới cần nhiều năm để vận hành ổn định, nên nhà đầu tư chiến lược sẵn sàng trả giá cho doanh nghiệp sản xuất đã có sẵn khách hàng và đội ngũ lao động lành nghề. Đó là logic phía sau thương vụ SCG Packaging đến với Nhựa Duy Tân.

Thu nhập tăng còn thúc đẩy ngành dịch vụ. Theo Bộ Công Thương, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10-14% mỗi năm trong thập kỷ qua (trừ giai đoạn dịch bệnh), nhanh hơn bán lẻ hàng hóa. Ngành logistics phân mảnh với hơn 34.000 doanh nghiệp, nên nhà đầu tư ngoại tìm đến số ít doanh nghiệp có quy mô, như cách Mitsubishi Logistics đầu tư vào Indo Trans Logistics. Trong giáo dục, nhiều hệ thống trường phổ thông K-12 và đại học tư thục có vốn của quỹ đầu tư tư nhân (PE) đang đến giai đoạn thoái vốn, thu hút các tập đoàn giáo dục khu vực và quốc tế.

"Các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan luôn xem Việt Nam là thị trường trọng điểm tại châu Á, và sẽ tiếp tục như vậy", bà Hương nhận định. "Khi thị trường ngày càng trưởng thành, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà sáng lập Việt chủ động tìm kiếm đối tác chiến lược để mở khóa giai đoạn tăng trưởng tiếp theo".