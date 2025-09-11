Động đất 4.5 độ tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ chấn tâm trận động đất có độ lớn 4.5

Cụ thể, trận động đất thứ nhất có độ lớn 4.5 xảy ra lúc 1 giờ 36 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 11/9, có tọa độ 14.900 độ Vĩ Bắc, 108.256 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trận động đất thứ hai có độ lớn 2.8 xảy ra lúc 2 giờ 30 phút 3 giây (giờ Hà Nội) ngày 11/9 có tọa độ 14.913 độ Vĩ Bắc, 108.256 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận động đất thứ ba có độ lớn 2.7 xảy ra lúc 3 giờ 24 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 11/9 có tọa độ 14.906 độ Vĩ Bắc, 108.274 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5.0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4.7 độ.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết, động đất kích thích là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng khó có khả năng lớn hơn 5.5 độ. Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này.