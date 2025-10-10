Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Động đất 7,6 độ ngoài khơi Philippines: Cảnh báo sóng thần khẩn cấp, dân được lệnh sơ tán!

10-10-2025 - 13:48 PM | Tài chính quốc tế

Một trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ngoài khơi miền Nam Philippines tối 10/10 khiến giới chức phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp và yêu cầu người dân ven biển nhanh chóng sơ tán lên vùng cao.

Ngày 10/10, Cơ quan Địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết một trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã xảy ra ngoài khơi khu vực phía nam nước này, kéo theo cảnh báo sóng thần khẩn cấp.

Theo Phivolcs, trận động đất xảy ra ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental, đảo Mindanao, ở độ sâu khoảng 10 km. Cơ quan này cảnh báo có thể xảy ra thiệt hại và dư chấn sau trận động đất mạnh, đồng thời kêu gọi người dân sống tại các khu vực ven biển ở miền Trung và miền Nam Philippines nhanh chóng sơ tán lên vùng cao hoặc di chuyển sâu vào đất liền để đảm bảo an toàn.

Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hay thương vong. Tuy nhiên, Phivolcs cho biết trong vòng hai giờ sau động đất, mực nước biển có thể dâng cao hơn bình thường trên 1 mét tại một số khu vực ven biển.

Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) ghi nhận trận động đất có cường độ 7,4 độ richter và ở độ sâu khoảng 58 km. Trong khi đó, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ cũng phát đi cảnh báo, cho biết những đợt sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra tại các vùng bờ biển nằm trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” - khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất quy mô lớn.

