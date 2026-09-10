‏Ngày 07/09/2026, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2 (KOL Summit 2026) chính thức diễn ra tại TP HCM với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số". Sự kiện do Liên minh Niềm tin Số (Digital Trust Alliance - DTA) dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) và đồng tổ chức bởi VCCorp. ‏

‏KOL Summit 2026 là diễn đàn đối thoại quy mô quốc gia, tập trung vào các vấn đề nổi bật trên môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai của tầm ảnh hưởng số. Thông qua đó, sự kiện khẳng định vai trò trung tâm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng đội ngũ KOLs, nhà sáng tạo nội dung trong việc củng cố niềm tin, lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững.‏

‏Đồng hành cùng sự kiện với thông điệp ‏ ‏"Chung tay kiến tạo niềm tin số", ‏ ‏CAEX - đơn vị vận hành Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (đang chờ cấp phép) - mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động trên môi trường số.‏

‏Sự bùng nổ của kinh tế số và "khoảng trống" niềm tin‏

‏Kinh tế số đã và đang vươn lên trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tri thức và đổi mới sáng tạo. Theo Quyết định số 1033/QĐ-TTg về "Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026–2030", đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu nâng tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP, hướng đến xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.‏

‏Trong tiến trình này, thị trường tài sản mã hóa nổi lên như một mảnh ghép tiềm năng, đang nhận được sự định hướng và thúc đẩy mạnh mẽ từ Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hành lang pháp lý an toàn, minh bạch, tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững.‏

‏Thống kê từ Triple-A, Việt Nam hiện có khoảng 21,2 triệu người sở hữu, sử dụng tài sản số, xếp thứ 2 thế giới. Riêng trong năm 2025, dòng tài sản mã hóa chảy vào Việt Nam đã tăng 55%, đạt 220 tỷ USD và vươn lên vị trí thứ 3 tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thực tế này cho thấy công nghệ không loại bỏ vai trò của các định chế tài chính, mà ngược lại, đang bổ sung năng lực và mở rộng không gian phát triển. ‏

‏Tuy nhiên, sự bùng nổ nhanh chóng này đang phải đối mặt với thách thức lớn, là "khoảng trống" niềm tin. Những rủi ro an ninh mạng, lừa đảo công nghệ cao cùng sự thiếu hụt kiến thức, kỹ năng số khiến người dùng mất đi cảm giác an toàn, tạo rào cản cho sự phát triển chung.‏

‏Trước thực trạng trên, các diễn đàn đối thoại đa phương và các liên minh kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp cùng cộng đồng truyền thông, tiêu biểu như KOL Summit, trở thành giải pháp cấp thiết giúp định hình chuẩn mực, củng cố niềm tin và nâng cao năng lực tự bảo vệ của cộng đồng trên môi trường số.‏

‏CAEX đồng hành, nâng cao kiến thức số cho cộng đồng‏

‏Xuất hiện tại KOL Summit 2026 với vai trò thành viên chính thức của Liên minh Niềm tin Số (DTA), CAEX khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng bằng tính chính danh, sự minh bạch, tuân thủ pháp luật và lấy niềm tin của người dùng làm nền tảng phát triển. ‏

‏Trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam dự kiến vận hành thí điểm vào cuối năm 2026, CAEX là 1 trong 5 doanh nghiệp được xem xét và chấp thuận về mặt nguyên tắc, sẵn sàng các bước chuẩn bị cho việc được cấp phép chính thức và vận hành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa tuân thủ pháp luật.‏

‏Gian hàng của CAEX tại KOL Summit thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh CAEX.

‏Bên cạnh nguồn lực tài chính, CAEX đặt bài toán quản trị rủi ro, hạ tầng công nghệ, bảo mật dữ liệu và chuẩn mực tuân thủ làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. Doanh nghiệp chủ động xây dựng hệ thống công nghệ, tối ưu các tiêu chuẩn kiểm soát an toàn dữ liệu và ‏ ‏duy trì tiêu chuẩn cao nhất về minh bạch và tuân thủ (KYC/AML), nhằm‏ ‏ thiết lập chuẩn mực cho thị trường tài sản tài sản mã hóa tại Việt Nam.‏

‏Song hành cùng nền tảng pháp lý và công nghệ, CAEX xác định công tác nâng cao năng lực số cho cộng đồng là trách nhiệm bắt buộc.‏ ‏ "Một thị trường chỉ thực sự phát triển khỏe mạnh khi mỗi nhà đầu tư đều được trang bị đầy đủ kiến thức tài chính số, hiểu rõ bản chất sản phẩm và nâng cao khả năng tự bảo vệ trước rủi ro lừa đảo. Việc chủ động định hướng và nâng cao nhận thức người dùng không chỉ giúp rút ngắn khoảng trống về kiến thức, kỹ năng số của cộng đồng, mà còn tạo tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững của ngành tại Việt Nam" ‏ ‏đại diện CAEX cho biết.‏

‏CAEX là thành viên trong hệ sinh thái tài chính VPBank‏ ‏. Ảnh CAEX.

‏Thời gian tới, CAEX sẽ tiếp tục chủ động ‏ ‏phối hợp với cơ quan quản lý, đóng góp vào quá trình xây dựng khung pháp lý vững chắc; tăng cường ‏ ‏hợp tác cùng cộng đồng KOLs, các chuyên gia và Liên minh Niềm tin số để lan tỏa kiến thức, nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư và người dân. Doanh nghiệp khẳng định sẽ đồng hành cùng các Cơ quan Nhà nước và cộng đồng kiến tạo một môi trường giao dịch tài sản mã hóa minh bạch, an toàn và phát triển đột phá trong tương lai.‏

‏CAEX là thành viên của Liên minh Niềm tin Số (DTA) - sáng kiến chiến lược do Cục A05 (Bộ Công an) khởi xướng nhằm ứng phó với các thách thức trong kỷ nguyên số, định hình và củng cố niềm tin bền vững trên không gian mạng. ‏

‏Kể từ khi thành lập, Liên minh Niềm tin Số không ngừng mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động. Tính đến ngày 30/06/2026, mạng lưới quy tụ 125 thành viên chính thức, gồm 51 tổ chức, doanh nghiệp và 74 cá nhân, cùng 274 đơn đăng ký gia nhập chỉ trong 6 tháng đầu năm. Với mục tiêu mở rộng hệ thống Câu lạc bộ Niềm tin Số tại 34 tỉnh, thành phố và quy tụ khoảng 1.000 thành viên trên toàn quốc, Liên minh đang từng bước hiện thực hóa mạng lưới an toàn thông tin rộng khắp.‏