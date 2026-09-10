Teka bảo chứng sự an tâm trọn vẹn từ chất lượng dịch vụ đến hậu mãi

Với Teka Vietnam (Công ty TNHH Teka Việt Nam), một thiết bị bếp cao cấp chỉ thực sự trọn vẹn khi chất lượng sản phẩm được tiếp nối bởi sự chuẩn xác trong lắp đặt và dịch vụ hậu mãi tận tâm, mang đến trải nghiệm sử dụng bền bỉ và an tâm.

Triết lý chất lượng toàn diện từ di sản kỹ nghệ Đức hơn 100 năm

Trong bối cảnh thị trường thiết bị gia dụng cao cấp ngày càng cạnh tranh, tiêu chuẩn đánh giá của người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ bên ngoài hay tính năng công nghệ. Đối với phân khúc khách hàng cao cấp, giá trị của một thương hiệu còn được bảo chứng bởi độ bền bỉ vận hành, tính an toàn dài hạn và chất lượng dịch vụ đồng hành trong suốt vòng đời sản phẩm.

Lịch sử thương hiệu Teka bắt đầu từ năm 1924. Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Teka luôn tự hào kế thừa di sản cơ khí Đức (German Engineering) danh tiếng, nơi tôn vinh sự chính xác, tính bền bỉ và chuẩn mực kỹ thuật khắt khe. Đối với Teka, chất lượng vượt trội không chỉ được khẳng định trên dây chuyền sản xuất hay trong phòng thí nghiệm. Chất lượng ấy phải được hiện thực hóa trọn vẹn khi sản phẩm hiện diện trong căn bếp gia đình, đạt chuẩn hiệu năng và đem lại sự an tâm tuyệt đối cho gia chủ.

Nhằm cụ thể hóa cam kết đồng hành bền vững, ngày 18/08 vừa qua, Teka Vietnam đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cắt đá và lắp đặt bếp từ dành cho đội ngũ kỹ thuật viên (KTV) cùng các đối tác trên toàn quốc. Sự kiện không chỉ nâng cao năng lực thi công thực tế mà còn là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng. Đồng thời, Teka Vietnam chính thức công bố chính sách hậu mãi đặc biệt dành riêng cho một số dòng bếp từ cao cấp, tiếp tục củng cố nền tảng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng Việt.

Chuẩn hóa quy trình thi công 8 bước: Nâng cao tiêu chuẩn vận hành

Đối với dòng bếp từ âm cao cấp, mỗi thao tác thi công và khoét đá mặt bếp đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng gia nhiệt, độ an toàn cũng như tính thẩm mỹ tổng thể của không gian. Một sai sót nhỏ trong quá trình đo đạc hay thi công thiếu chuẩn xác đều có thể phát sinh rủi ro kỹ thuật hoặc làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Nhận thức rõ vai trò then chốt của khâu lắp đặt, Teka tập trung chuẩn hóa quy trình thi công 8 bước nghiêm ngặt nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm khi bàn giao đều đạt độ hoàn thiện cao nhất.

Sự tỉ mỉ và đồng nhất trong từng công đoạn giúp thiết bị ôm khít vào mặt đá, vận hành đúng chuẩn hiệu năng và giữ trọn nét sang trọng cho không gian. Song song đó, tiêu chuẩn an toàn lao động cũng được quán triệt thông qua việc trang bị đầy đủ kính bảo hộ, găng tay chống cắt, thiết bị bảo vệ thính giác và khẩu trang đạt chuẩn cho lực lượng thi công.

Kỹ thuật viên Teka thực hành quy trình 8 bước cắt đá và kiểm tra tiêu chuẩn lắp đặt tại sự kiện ngày 18/08

4 đặc quyền hậu mãi dài hạn: Thiết lập lợi thế cạnh tranh dịch vụ

Đi đôi với việc nâng cao chất lượng thi công, Teka chính thức công bố 4 đặc quyền hậu mãi dành riêng cho dòng bếp từ Van Gogh Series và Elite Series (sắp ra mắt). Chính sách này mở rộng sự chỉn chu từ khâu sản xuất đến hết vòng đời sản phẩm, mang lại sự bảo chứng dài lâu cho khách hàng:

- Miễn phí cắt đá trên toàn quốc: Teka hỗ trợ dịch vụ cắt đá hoàn toàn miễn phí do chính đội ngũ KTV tay nghề cao đảm nhiệm. Giải pháp này đảm bảo tính thẩm mỹ, đúng kỹ thuật và độ an toàn tuyệt đối cho không gian bếp.

- 03 năm bảo hành sản phẩm: Lời cam kết chắc chắn về chất lượng linh kiện cùng độ bền bỉ vận hành của thương hiệu Châu Âu, giúp người tiêu dùng an tâm sử dụng.

- 10 năm bảo hành mặt kính: Kế thừa tinh hoa kỹ nghệ Đức, Teka bảo chứng cho chất lượng mặt kính với khả năng chịu lực, chịu nhiệt vượt trội qua nhiều năm tháng.

- 365 ngày đổi mới: Đặc quyền 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đối với các sự cố kỹ thuật liên quan đến vỉ mạch chính hoặc cuộn dây từ. Chương trình áp dụng chính thức từ ngày 01/09/2026 đến 01/09/2027.

Hỗ trợ chính sách 1 đổi 1 trong vòng 365 ngày dành riêng cho dòng bếp từ Van Gogh Series và Elite Series

Bứt phá với dải Bếp từ Elite Series và Máy rửa chén thế hệ mới

Tiếp nối di sản hơn 100 năm từ Đức, Teka bước vào giai đoạn phát triển mới với những cải tiến công nghệ vượt trội. Trong tháng 09/2026, thương hiệu sẽ chính thức ra mắt bộ sưu tập Bếp từ thế hệ mới - Elite Series hội tụ những tính năng gia nhiệt tân tiến:

- 15 mức điều chỉnh nhiệt độ: Dải nhiệt linh hoạt giúp kiểm soát mức nhiệt chuẩn xác cho từng món ăn.

- Tính năng Booster 2.500W: Gia tăng công suất tối đa, rút ngắn thời gian đun sôi.

- Công nghệ TrueEven Heating: Duy trì mức nhiệt thấp ổn định liên tục, loại bỏ hiện tượng đóng/ngắt quãng, lý tưởng cho các món hầm, kho đun lâu.

- Công nghệ InverterPlus: Tối ưu hiệu suất tiêu thụ điện năng, giúp bếp vận hành êm ái và tiết kiệm điện.

- Mặt kính EuroKera™ cao cấp từ Pháp: Kết hợp khung đế hợp kim vững chắc, gia tăng độ bền cơ học và tính thẩm mỹ.

Dòng Bếp từ thế hệ mới Elite Series sở hữu mặt kính EuroKera™ và nhiều công nghệ gia nhiệt hiện đại

Không dừng lại ở khu vực nấu nướng, Teka tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị bếp khi chuẩn bị trình làng dòng Máy rửa chén thế hệ mới DSI-15T2-GB. Sản phẩm sở hữu chiều cao lý tưởng chỉ 700mm, giúp lắp đặt dễ dàng bên dưới các khoang tủ bếp chuẩn của người Việt nhưng vẫn đạt sức chứa lên đến 15 bộ bát đĩa.

Máy tích hợp công nghệ sấy khí nóng Turbo Ultra Dry tiên tiến, hệ thống tay phun áp lực mạnh làm sạch tối ưu và khả năng vận hành cực kỳ êm ái với độ ồn thấp, mang lại giải pháp dọn dẹp tiện nghi và thảnh thơi sau bữa ăn.

Máy rửa chén Teka DSI-15T2-GB tích hợp công nghệ sấy Turbo Ultra Dry tiên tiến cùng với thiết kế tối ưu, phù hợp với không gian bếp Việt

Hoàn thiện hệ sinh thái bếp cho tổ ấm Việt

Sự kết hợp giữa dải sản phẩm mới thông minh, quy trình thi công chuẩn hóa và hệ thống dịch vụ hậu mãi được nâng cấp toàn diện chính là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Teka trong việc hoàn thiện trải nghiệm bếp cho người tiêu dùng.

Thông qua đó, Teka tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ chuẩn bị, đun nấu cho đến công việc dọn dẹp. Tìm hiểu thêm thông tin về các dải sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu tại trang chủ Teka Vietnam.

Với nền tảng kỹ nghệ Đức, tiêu chuẩn thi công được chuẩn hóa và dịch vụ hậu mãi dài hạn, Teka tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy với khách hàng và đối tác, đồng thời từng bước nâng chuẩn trải nghiệm bếp tại Việt Nam.