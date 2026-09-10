Tonybed sau 31 năm: Giữ chất lượng từ cái tâm của người làm sản phẩm

Tại VIFA Talk, CEO Lý Thúy Hoa nhìn lại hành trình Tonybed bắt đầu từ năm 1995 trong bối cảnh thị trường chăn ga gối nệm đã thay đổi đáng kể. Người tiêu dùng hiện không chỉ quan tâm đến độ bền, giá bán hay cảm giác cứng mềm, mà còn chú ý nhiều hơn đến vật liệu, khả năng thông thoáng, mức độ nâng đỡ và sự an toàn trong quá trình sử dụng. Với Tonybed, chất lượng cần được nhìn từ trải nghiệm thực tế của người dùng, thay vì chỉ từ thông số hay thông điệp quảng bá.

"Tôi luôn quan niệm làm kinh doanh phải bắt đầu từ cái tâm. Khi mình tạo ra một sản phẩm thực sự an toàn cho sức khỏe, làn da và mang lại trải nghiệm giấc ngủ tốt, đó không chỉ là phục vụ khách hàng mà còn là cách tạo ra giá trị cho cộng đồng. Tonybed mong muốn người Việt có thể tiếp cận những sản phẩm có chất lượng cạnh tranh với các dòng cao cấp quốc tế nhưng ở mức giá hợp lý hơn, bởi chúng tôi chủ động sản xuất và trực tiếp kiểm soát chất lượng sản phẩm", CEO Lý Thúy Hoa chia sẻ.

CEO Lý Thúy Hoa trong buổi ghi hình VIFA Talk. Ảnh: Tonybed.

Quan điểm này cũng là một phần lý do Tonybed tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất. Năm 2024, doanh nghiệp đưa vào hoạt động nhà máy mới có diện tích khoảng 12.000 m² với tổng vốn đầu tư gần 5 triệu USD. Hệ thống được bổ sung các thiết bị như máy sản xuất lò xo túi tự động, máy cắt CNC và máy chần tự động, trong khi công suất của cơ sở mới cao hơn khoảng 40% so với nhà máy trước đó. Với Tonybed, quy mô lớn hơn đồng nghĩa yêu cầu kiểm soát cũng cao hơn, bởi sự ổn định giữa các sản phẩm và các lô hàng là điều ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của khách hàng.

Khả năng chủ động sản xuất cũng giúp Tonybed linh hoạt hơn trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm. Từ các dòng nệm lò xo, thương hiệu đã mở rộng sang Memory Foam, foam, nệm thông hơi, topper, gối và chăn ga. Doanh nghiệp hướng đến sự cân bằng giữa trải nghiệm, độ an toàn, chất lượng và mức giá phù hợp với người tiêu dùng trong nước.

Nhà máy Tonybed với quy mô hiện đại, chủ động sản xuất và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng. Ảnh: Tonybed.

Câu chuyện về chất lượng được nối tiếp tại VIFA EXPO 2026, nơi Tonybed giới thiệu sản phẩm, vật liệu và năng lực sản xuất tới nhà mua hàng, khách hàng dự án và các đối tác trong ngành nội thất. Sau triển lãm, VIFA Talk trở thành dịp để thương hiệu chia sẻ sâu hơn về cách một doanh nghiệp Việt chuẩn bị cho những thị trường có yêu cầu cao hơn. Với Tonybed, các hoạt động xúc tiến thương mại cũng là cơ hội lắng nghe kỳ vọng của đối tác và nhìn lại tiêu chuẩn của chính mình.

Hiện Tonybed đã và đang hợp tác với nhiều đối tác tại Đông Nam Á. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh hơn tại các thị trường có yêu cầu cao trong khu vực, đồng thời từng bước tiếp cận Mỹ, Canada và một số thị trường khắt khe tại châu Á. Thay vì xem xuất khẩu là một mục tiêu về số lượng, Tonybed đặt trọng tâm vào khả năng đáp ứng tiêu chuẩn, duy trì sự ổn định và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Sau 31 năm, Tonybed đã thay đổi về quy mô, công nghệ, danh mục sản phẩm và phạm vi khách hàng. Tuy nhiên, thông điệp CEO Lý Thúy Hoa muốn giữ lại khá giản dị: mỗi bước phát triển cần đi cùng trách nhiệm với người sử dụng và cộng đồng. Với Tonybed, niềm tin không được tạo ra trong một lần mua hàng hay một chiến dịch truyền thông, mà đến từ trải nghiệm đủ tốt để khách hàng sẵn sàng quay lại. Đó cũng là nền tảng doanh nghiệp lựa chọn để tiếp tục đi xa hơn, từ thị trường Việt Nam đến những thị trường có yêu cầu ngày càng cao.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Showroom: 17-19 đường số 2, khu dân cư Phạm Văn Hai, xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ nhà máy: Đường số 1, Cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh

Hotline: 0931132006

Email: marketing.tonybed@gmail.com

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