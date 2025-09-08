"Đồng hồ không chạy nhưng hóa đơn tiền điện hơn 2 triệu đồng", Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói gì?

Mới đây, trên trang web của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông tin, vào ngày 6/9/2025, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video được đăng tải trên trang Facebook Beat 36 Thanh Hóa, với nội dung phản ánh một hộ dân ở phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) "đồng hồ điện không chạy nhưng hóa đơn vẫn hơn 2 triệu đồng".

Đoạn video này đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Thậm chí, có nhiều ý kiến mang tính cực đoan, chửi bới, thậm chí kêu gọi kích động khiếu kiện, biểu tình… gây tác động tiêu cực tới dư luận và hình ảnh ngành điện.

Thế nhưng, khi cơ quan chức năng và Công ty Điện lực Thanh Hóa (Đơn vị thành viên của EVNNPC thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) vào cuộc xác minh, thực tế lại cho thấy là vụ việc không liên quan đến Công ty Điện lực Thanh Hóa như nhiều người lầm tưởng.

Cụ thể, ngay trong chiều cùng ngày, lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Đội quản lý Điện lực khu vực Quảng Xương, Sầm Sơn) phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành kiểm tra, làm rõ. Kết quả xác minh cho thấy, hộ gia đình bà Trần Thị Lễ và nhân vật trong đoạn video không phải khách hàng của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Thay vào đó, hộ gia đình này mua điện qua Hợp tác xã dịch vụ điện năng Quảng Hùng, đơn vị không thuộc hệ thống quản lý của ngành điện lực quốc gia.

Đại diện của Hợp tác xã dịch vụ điện năng Quảng Hùng ghi biên bản xác minh sự việc. Ảnh: EVNNPC

Hơn nữa, về nguyên nhân do sự cố chập cháy phụ tải điện trong gia đình, công tơ điện tại thời điểm kiểm tra không hoạt động vì dòng tải của khách hàng đấu đầu vào công tơ chứ không đấu vào đầu ra, nên dẫn đến thất thoát điện trong khi công tơ không đo đếm. Do đó, tiền điện 2 triệu mà khách hàng phải đóng là số tiền truy thu của Hợp tác xã dịch vụ điện năng Quảng Hùng sau khi tiến hành kiểm tra, tính toán và làm việc với gia đình chủ hộ.

Theo trình bày của anh Lê Văn Hoàng, con chủ hộ sử dụng điện cho biết, người phát video đưa lên mạng xã hội là ông Lưu Văn Ngọc (trú tại Tổ dân phố 1, phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Sau đó, đoàn công tác kiến nghị UBND phường Nam Sầm Sơn chỉ đạo Công an phường mời ông Lưu Văn Ngọc là người đăng tải video đến làm việc để làm rõ động cơ đăng bài.

Biên bản làm việc với khách hàng liên quan đến thông tin nêu trên MXH về hóa đơn tiền điện. Ảnh: EVNNPC

EVNNPC đưa ra khuyến cáo gì?

Sự việc này là minh chứng rõ ràng cho thấy mức độ nguy hại của việc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

Trước vụ việc này, EVNNPC đưa ra khuyến cáo: Khi có thắc mắc về hóa đơn tiền điện, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngành điện tại khu vực phía Bắc qua số điện thoại Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19006769 để được kiểm tra và giải đáp khách quan, minh bạch.

Đồng thời, khách hàng cần định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố rò rỉ, chập điện, nhằm tránh thất thoát điện năng và nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.