MXH tràn lan các đơn kiến nghị vì tiền điện trong tháng 8/2025 tăng cao bất thường: EVNNPC cảnh báo khẩn

Gần đây, nhiều hội nhóm và trang cá nhân trên Facebook đồng loạt xuất hiện các bài đăng kêu gọi cộng đồng mạng "ký tên" bằng cách chia sẻ các bản kiến nghị về việc tiền điện tháng 8/2025 tăng cao bất thường. Các bài viết được sao chép và lan truyền rộng rãi, có nội dung gửi tới công ty điện lực, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, công khai minh bạch cách tính và đưa ra giải pháp xử lý.

Đáng chú ý, các bài viết này thường chỉ là bản sao chép, không kèm theo thông tin cụ thể về khách hàng hay hóa đơn điện. Ví dụ, dưới đây là một dòng trạng thái đã được đăng tải.

"Kính gửi: Công ty Điện lực Tỉnh Hưng Yên

Tháng 8/2025, theo phản ánh của rất nhiều hộ dân và đang lan truyền rộng rãi trên internet, tiền điện sinh hoạt tại nhiều khu vực trong tỉnh Hưng Yên tăng cao bất thường so với các tháng trước, trong khi mức sử dụng điện không thay đổi đáng kể.

Chúng tôi, đại diện cho đông đảo nhân dân, đồng lòng kiến nghị Công ty Điện lực Tỉnh Hưng Yên:

1. Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân của việc tăng giá điện bất thường.

2. Công khai, minh bạch cách tính và phương pháp ghi chỉ số.

3. Có giải pháp xử lý thỏa đáng nếu phát hiện sai sót.

Rất mong Quý Công ty sớm có phản hồi chính thức để nhân dân yên tâm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 03 tháng 9 năm 2025

NHỮNG GIA ĐÌNH NÀO TIỀN ĐIỆN BỊ TĂNG ĐỘT BIẾN CHÊNH LỆCH NHIỀU THÌ HÃY CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY, MỖI LƯỢT CHIA SẺ LÀ XEM NHƯ MỘT CHỮ KÝ KIẾN NGHỊ TỚI CTY ĐIỆN LỰC !"

Sau đó, nhiều người dùng đã sao chép nguyên trạng nội dung này và đưa lên trang cá nhân hoặc các fanpage của địa phương nhằm kiến nghị.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khẳng định đây là hình thức lợi dụng tâm lý người dân và đưa ra thông tin không có căn cứ, số liệu cụ thể. Vì vậy, EVNNPC đề nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, tránh để kẻ xấu lợi dụng gây hoang mang dư luận.

Trong trường hợp có thắc mắc về sản lượng điện tiêu thụ hoặc số tiền phải trả, cách hiệu quả nhất là liên hệ trực tiếp với ngành điện để được hỗ trợ chính xác và kịp thời. Người dân có thể:

Gọi đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC qua số 19006769.

Đến trực tiếp Công ty Điện lực địa phương để được kiểm tra, xác minh và giải đáp.

Tại đây, các nhân viên điện lực sẽ phối hợp kiểm tra công tơ, đối chiếu chỉ số, lịch ghi điện và giải thích rõ phương pháp tính tiền.

Ngoài ra, để theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng tháng một cách hiệu quả, bạn có thể áp dụng các cách sau.

1. Theo dõi qua ứng dụng điện thoại

Đây là cách hiện đại và tiện lợi nhất. Hầu hết các Tổng công ty Điện lực tại Việt Nam đều có ứng dụng riêng, giúp khách hàng tra cứu mọi thông tin liên quan đến việc sử dụng điện.

Tải và cài đặt: Tìm kiếm và tải ứng dụng của Tổng công ty Điện lực khu vực bạn đang sinh sống (ví dụ: EVN SPC, EVN HANOI, EVNNPC...).

Đăng ký tài khoản: Dùng mã khách hàng (ghi trên hóa đơn tiền điện) để đăng ký tài khoản.

Các tính năng: Ứng dụng sẽ hiển thị chi tiết lượng điện tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng, giúp bạn dễ dàng so sánh và quản lý. Bạn cũng có thể xem hóa đơn, lịch ghi chỉ số, và nhận thông báo khi có thông tin mới.

2. Ghi chép chỉ số công tơ điện

Đây là phương pháp truyền thống nhưng vẫn rất hiệu quả để kiểm soát điện năng.

Thời gian cố định: Chọn một ngày cố định trong tháng (ví dụ: ngày 1 hoặc ngày 5) để ghi lại chỉ số trên công tơ điện nhà mình.

Tính toán: Lấy chỉ số cuối tháng trừ đi chỉ số đầu tháng để ra số kWh điện đã dùng.

So sánh: So sánh với lượng điện của tháng trước để biết mức tiêu thụ có thay đổi bất thường hay không.

3. Sử dụng công tơ phụ

Nếu muốn kiểm soát lượng điện của từng thiết bị lớn trong nhà như điều hòa, bình nóng lạnh, bạn có thể lắp thêm công tơ phụ.

Vị trí lắp đặt: Lắp công tơ phụ ngay tại ổ cắm của thiết bị đó.

Theo dõi: Bạn sẽ biết chính xác thiết bị đó đã "ngốn" bao nhiêu điện, từ đó có thể điều chỉnh cách sử dụng cho hợp lý.

4. Kiểm tra qua tin nhắn SMS

Một số Công ty Điện lực vẫn gửi tin nhắn SMS để thông báo chỉ số điện và tiền điện hàng tháng. Hãy kiểm tra xem bạn có đăng ký dịch vụ này không.

5. Tra cứu qua website của EVN

Bạn có thể truy cập vào website của Tổng công ty Điện lực khu vực để tra cứu thông tin hóa đơn và lượng điện tiêu thụ.

Truy cập website: Vào trang web của EVN khu vực bạn sinh sống.

Đăng nhập: Dùng mã khách hàng để đăng nhập và tra cứu các thông tin chi tiết.

Việc theo dõi lượng điện hàng tháng không chỉ giúp bạn quản lý chi phí mà còn phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, tránh lãng phí và những hóa đơn tăng cao đột biến.