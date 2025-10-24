Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động lực giúp xuất khẩu rau quả ngược dòng cán mốc kỷ lục

24-10-2025 - 18:01 PM | Thị trường

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Nhiều mặt hàng chủ lực như sầu riêng, thanh long, bưởi, chuối duy trì đà tăng trưởng ổn định, giúp ngành rau quả dự báo lập kỷ lục trong năm nay.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), xuất khẩu rau quả tháng 10 ước đạt khoảng 919 triệu USD, giảm 30% so với tháng 9 do bước vào giai đoạn cuối vụ sầu riêng, song vẫn tăng tới 77% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng, kim ngạch đạt khoảng 7,05 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ, qua đó chính thức vượt mốc 7 tỷ USD, gần chạm kỷ lục cả năm 2024.

Điểm sáng đáng ghi nhận là sầu riêng tiếp tục là “đầu tàu tăng trưởng”, mang về 2,5-2,6 tỷ USD chỉ trong 9 tháng, chiếm hơn một nửa giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong nửa đầu năm, xuất khẩu sầu riêng suy giảm mạnh và có thời điểm bị mặt hàng thanh long “soán” vị trí số 1 do yêu cầu siết về kiểm tra dư lượng Cadimi, vàng Ô… Song từ tháng 6, xuất khẩu mặt hàng này phục hồi mạnh trở lại và bứt tốc trong 3 tháng cao điểm thu hoạch (tháng 8–10), riêng tháng 9 đạt kỷ lục 1 tỷ USD.

Ngoài Trung Quốc là thị trường chủ lực, Mỹ và Hàn Quốc lần lượt chiếm 7,5% và 4,4% thị phần. Xuất khẩu sang Mỹ tăng gần 60%, trong khi Hàn Quốc giảm nhẹ 1,3%. Malaysia tăng mạnh nhất (66,3%), ngược lại Thái Lan giảm sâu nhất (51,5%).

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Mười - Phó Tổng Thư ký Vinafruit - cho rằng, việc xuất khẩu rau quả tăng mạnh trong những tháng gần đây là điều khá bất ngờ. Trong đó, nhóm rau quả chế biến có bước tiến quan trọng, giúp nông sản Việt nâng cao giá trị, giảm phụ thuộc vào thời tiết và thị trường truyền thống”.

Động lực giúp xuất khẩu rau quả ngược dòng cán mốc kỷ lục- Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng tăng tốc trong mấy tháng trở lại đây giúp ngành rau quả lấy lại đà tăng trưởng.

Theo ông Mười, sầu riêng là ngành hàng tạo đà tăng trưởng nổi trội cho ngành. Khi bước vào tháng 10, các thương nhân Trung Quốc vẫn đẩy mạnh nhập khẩu sầu riêng. Họ cần nguyên liệu này để sản xuất các loại bánh và phục vụ nhu cầu lễ Tết cuối năm. Hiện, nguồn cung sầu riêng từ các nước khác ở khu vực Đông Nam Á gần như không có.

Đặc biệt, với việc sầu riêng đông lạnh được mở cửa xuất sang Trung Quốc ; giúp mặt hàng này tăng gần 70% về lượng và tăng gần 130% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp thêm vào kim ngạch của ngành rau quả.

“Đà tăng trưởng hiện tại còn đến từ ba động lực lớn: xu hướng tiêu dùng toàn cầu ưu tiên sản phẩm tươi, sạch và truy xuất được; ưu đãi thuế nhờ các hiệp định thương mại tự do và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ bảo quản chế biến giúp kéo dài vòng đời sản phẩm”, ông Mười nói.

Lý giải về việc xuất khẩu sang thị trường Mỹ vẫn đạt mức tăng trưởng cao, ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Vina T&T - cho biết, dù Mỹ áp thuế đối ứng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng nhu cầu tiêu thụ rau quả của người dân Mỹ trong những tháng qua tăng rất cao. Xuất khẩu rau quả sang Mỹ năm nay tăng gần 60%, vượt mốc 500 triệu USD, mức tăng nhanh nhất trong nhóm thị trường cao cấp phản ánh sức mua ở thị trường này.

Tuy nhiên, theo ông Tùng do ảnh hưởng của thuế quan nên biên lợi nhuận năm nay của các doanh nghiệp đều bị thu hẹp. Doanh nghiệp mong Chính phủ tiếp tục đàm phán tháo gỡ thuế quan, đồng thời hỗ trợ xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường.

“Động lực xuất khẩu trong những tháng cuối năm đến từ việc chúng ta sẽ hoàn tất các thủ tục như mã số nhà máy đóng gói, mã số vùng trồng và xuất được ngay. Cùng với đó là thời điểm lễ hội, nên các khách hàng tăng đặt hàng”, ông Tùng bày tỏ.

Năm 2025 ghi nhận bước ngoặt khi bưởi Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu sang Trung Quốc và Australia. Cùng với việc mở thêm mã HS cho chanh dây, dừa, xoài chế biến, dứa và chuối, cơ cấu hàng xuất khẩu đang đa dạng hơn thay vì phụ thuộc quá nhiều vào sầu riêng.

Với quán tính tăng trưởng hiện tại, VINAFRUIT nhận định xuất khẩu rau quả hoàn toàn có thể vượt mốc 8 tỷ USD ngay trong năm 2025, thiết lập kỷ lục mới cho ngành nông sản Việt Nam.

Mỹ cân nhắc hạn chế xuất khẩu mặt hàng quan trọng sang Trung Quốc

Theo Xuân Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Vàng' của người nông dân Việt vào mùa ‘lấp lánh’ - Xuất khẩu phá đỉnh lịch sử 8 tỷ USD, giá liên tục tăng phi mã vì đâu?

'Vàng' của người nông dân Việt vào mùa ‘lấp lánh’ - Xuất khẩu phá đỉnh lịch sử 8 tỷ USD, giá liên tục tăng phi mã vì đâu? Nổi bật

Chiếc iPhone mới nhất đang giảm giá tiền triệu

Chiếc iPhone mới nhất đang giảm giá tiền triệu Nổi bật

Mẫu điện thoại Samsung "tụt giá sốc" đến mức khó tin nổi: Cao cấp ngang S25 Ultra mà giá giảm hẳn 11 triệu

Mẫu điện thoại Samsung "tụt giá sốc" đến mức khó tin nổi: Cao cấp ngang S25 Ultra mà giá giảm hẳn 11 triệu

16:52 , 24/10/2025
Không chỉ chính hãng, hàng loạt đại lý Hyundai giảm giá hàng chục triệu đồng cho cả i10, Venue…

Không chỉ chính hãng, hàng loạt đại lý Hyundai giảm giá hàng chục triệu đồng cho cả i10, Venue…

16:45 , 24/10/2025
Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/trứng

Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/trứng

15:32 , 24/10/2025
Xe điện mới giá 285 triệu của VinFast lần đầu lộ diện "không che", sẽ được bàn giao tháng 11/2025

Xe điện mới giá 285 triệu của VinFast lần đầu lộ diện "không che", sẽ được bàn giao tháng 11/2025

15:19 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên