Tại Quyết định số 4027/QÐ-UBND ngày 16/11/2026, UBND TP Đồng Nai cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Đức 3 thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức 3 tại xã Bình An.

Diện tích đất cho thuê đợt này là 1.588,9 m² bao gồm: 1.251,2 m² đất cây xanh, mặt nước; 337,7 m² đất giao thông.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm tuy nhiên nhà đầu tư không phải nộp tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích nêu trên. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 14/7/2073 (theo thời hạn hoạt động của dự án).

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức 3 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023 và Văn bản số 884/TTg-CN ngày 29 tháng 10 năm 2024.

Dự án được Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 14 tháng 8 năm 2025.

Tại Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Đồng Nai cũ khóa X (tháng 2/2025), HĐND tỉnh Đồng Nai khi đó đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Long Đức 3. Theo đó, quy mô lập quy hoạch phân khu xây dựng dự án hơn 244ha.

Dự án đã được khởi công hồi tháng 4/2026. Đây là khu công nghiệp đa ngành hướng đến mô hình khu công nghiệp sinh thái, tập trung thu hút các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, ưu tiên các loại hình công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và các hoạt động logistics.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Đức 3 được thành lập năm 2020 do ông Yuichiro Yano (quốc tịch Nhật Bản) làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.