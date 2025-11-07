Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng Nai đang tăng tốc loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ đồng hướng tâm về sân bay Long Thành

Ngày 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm kết nối vùng với sân bay Long Thành gồm các dự án: Cầu Cát Lái; cầu Long Hưng đường Vành đai 4 TPHCM; đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4; đường trên cao dọc Quốc lộ 51, Hương lộ 2 (đoạn 2), kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới của tỉnh và sân bay Long Thành; các dự án đường tỉnh 769, 773 và 770B.

Để thực hiện các dự án này, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương phải chuẩn bị tốt công tác đề xuất hình thức đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án.

Các cơ quan chức năng, các địa phương đang triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá thời gian qua, các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh phần lớn đều bị chậm tiến độ, trong đó, nguyên nhân lớn nhất là do công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các địa phương phải tăng cường phối hợp, chuẩn bị nguồn nhân lực để thực hiện đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

“Với công tác giải phóng mặt bằng, phải xác định rõ thời hạn hoàn thành, người chịu trách nhiệm trực tiếp, tránh tình trạng “có ngày bắt đầu nhưng không có ngày kết thúc” như thời gian qua”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện. Đồng thời, thống kê, đề xuất xây dựng các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho người dân.

Sở Xây dựng được giao lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, trên cơ sở đó, lập đường găng tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, thi công các dự án.

Tâm Nguyên

