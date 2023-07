Đồng Nai đấu giá đất công, ‘ế ẩm’ chợ chiều

Giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến khai thác nguồn từ đấu giá đất là 45 ngàn tỷ đồng nhưng đến hết năm 2022 chỉ đạt 12%.Trong đó, tháng 5/2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đấu giá 15 khu đất, giá trị ước thu hơn 2,8 ngàn tỷ đồng nhưng đến hết năm không có khu đất nào đấu giá thành công.

Khu đất cụm công nghiệp Long Giao (thi trấn Long Giao) có diện tích 56ha nằm trong kế hoạch đấu giá

Sang năm 2023, tỉnh Đồng Nai rút lại chỉ còn đấu giá 3 khu đất, giá trị ước thu khoảng 639 tỷ đồng. Tuy nhiên hơn nửa năm vẫn chưa tổ chức đấu giá được khu nào. Điều này ảnh hưởng đến nguồn vốn, tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm có nguồn vốn từ khai thác đấu giá đất.

Khu đất bến thủy Nguyễn Văn Trị (TP Biên Hòa) hơn 2.300m2 nằm trong danh sách đấu giá đất

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân không đấu giá được các khu đất theo kế hoạch là do chính sách liên quan đến đấu giá đất thay đổi buộc phải cập nhật, điều chỉnh phương án đấu giá mất nhiều thời gian. Một số khu đất phải tạm dừng đấu giá do mật độ xây dựng khu vực cao, khi triển khai dự án sẽ ảnh hưởng đến giao thông xung quanh. Bên cạnh đó, công tác xác định giá khởi điểm gặp khó khăn do có ít đơn vị tư vấn tham gia thực hiện.

Lãnh đạo Sở TN-MT Đồng Nai cho biết thêm, ngoài các nguyên nhân do chính sách thì nhu cầu của thị trường bất động sản không cao, có những khu đất tỉnh đăng thông báo đấu giá lần 2 nhưng vẫn không có người tham gia. Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng trước khi đấu giá hiện gặp khó khăn về đơn vị chủ trì lập và kinh phí thực hiện ảnh hưởng đến tiến độ đưa các khu đất đấu giá. Hiện Sở TN-MT đang hoàn tất các thủ tục để trong quý III/2023 tới sẽ đưa 3 khu đất ra đấu giá. Đồng thời, tỉnh sẽ phối hợp với UBND các huyện, thành phố hoàn thành các thủ tục cho 8 khu đất để năm 2024 đưa ra đấu giá.