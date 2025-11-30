Đồng Nai: Phê bình UBND xã Đồng Tâm, Tân Lợi, Nghĩa Trung

Ngày 30-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản tới các đơn vị liên quan về việc biểu dương, phê bình kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành qua địa bàn tỉnh.

Cưa cắt cây cao su làm cao tốc

Cụ thể, sau khi xem xét báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đến ngày 20-11-2025 và đề nghị của Sở Nội vụ, UBND tỉnh biểu dương Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, đôn đốc, theo dõi, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng biểu dương 3 đơn vị gồm: UBND phường Đồng Xoài và UBND các xã Phước Sơn, Bù Đăng đã hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất đạt 100%; lập phương án dự thảo và niêm yết đạt 100% để thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt trên 30% đối với các trường hợp qua địa bàn.

Song song đó, UBND tỉnh cũng phê bình, chấn chỉnh 3 đơn vị có tiến độ thực hiện không đảm bảo kế hoạch tính đến ngày 20-11-2025 gồm: UBND các xã Đồng Tâm, Tân Lợi, Nghĩa Trung. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm hoàn thành tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành trong thời gian tới.

Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 128 km, trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài 101 km. Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 940 ha với khoảng 2.200 hộ dân bị ảnh hưởng. Hồi tháng 10-2025, UBND tỉnh đã phát động kế hoạch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án với mục tiêu hoàn thành công tác này vào cuối năm 2025.



