Đồng Nai tính thu chục nghìn tỷ từ đấu giá 6 khu đất

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai vừa ra thông báo đấu giá đối với 6 khu đất trên địa bàn. Trong đó, nổi bật nhất là khu đất thực hiện dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ (khu vực 1) tại phường Trấn Biên với giá khởi điểm hơn 9.363 tỷ đồng, tiền đặt trước tham gia đấu giá hơn 1.872 tỷ đồng.

Khu đất này có diện tích gần 52 ha, giáp xa lộ Hà Nội (quốc lộ 1A), giáp khu quy hoạch Trung tâm chính trị hành chính tỉnh Đồng Nai (khu vực 2), tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là 516.502 m2.

Trong đó, diện tích đất đấu giá là 214.768 m2 (gồm 166.505 m2 đất ở, 4.209 m2 đất thương mại dịch vụ). Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 23.052 tỷ đồng. Diện tích còn lại hơn 30 ha không đấu giá, gồm đất giao thông, đất mặt nước, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật và 2 công trình được giữ lại khi chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (công viên Lam Sơn) và tòa nhà Sonadezi.

Khu đất có diện tích gần 52 ha thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (trước đây là Khu kỹ nghệ Biên Hòa) rộng 335 ha. Được thành lập từ năm 1963, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được xem là khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, nơi đây bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có nguy cơ ảnh hưởng môi trường nước sông Đồng Nai.

Năm 2009, Chính phủ chấp thuận cho tỉnh Đồng Nai chuyển đổi nó thành khu đô thị thương mại dịch vụ. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ và cải thiện môi trường. Buổi đấu giá khu đất này dự kiến được tổ chức sáng 18/12/2025 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai.

Gần 52 ha của Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 9.363 tỷ đồng.

Một khu đất quy mô lớn khác cũng sắp được Đồng Nai đưa ra đấu giá để thực hiện dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp với tổng diện tích 27.455 m2. Trong đó, diện tích đất đấu giá là 26.696 m2 (riêng đất xây dựng nhà chung cư hỗn hợp là 10.171 m2). Giá khởi điểm hơn 1.039 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá gần 208 tỷ đồng. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng dự án khoảng 3.909tỷ đồng.

Khu đất dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng ven sông phường Trấn Biên cũng được đấu giá cùng thời gian này với tổng diện tích 19.204 m2. Trong đó, diện tích đất đấu giá là 15.793 m2 (đất xây dựng chung cư hỗn hợp cao tầng là 4.422 m2). Giá khởi điểm hơn 676 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 135 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt cho dự án này hơn 3.549 tỷ đồng.

Tại xã Dầu Giây, Đồng Nai đấu giá quyền sử dụng khu đất thực hiện dự án khu dân cư số 8 (thửa đất số 1 tờ bản đồ địa chính số 68) với tổng diện tích 19.059 m2. Giá với giá khởi điểm gần 110 tỷ đồng. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 228 tỷ đồng.

Cũng trên địa bàn xã Dầu Giây, quyền sử dụng khu đất dự án khu dân cư số 11 (thửa đất số 1587, tờ bản đồ địa chính số 18) được thông báo đấu giá với giá khởi điểm là 292 tỷ đồng. Tổng diện tích thửa đất là 46.523 m2, trong đó diện tích đất đấu giá là 22.836 m2 đất ở. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 559 tỷ đồng.

Tại xã Trảng Bom, quyền sử dụng khu đất trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở (khoảng 2,1 ha) được thông báo đấu giá với tổng diện tích 21.727 m2. Trong đó diện tích đất đấu giá là 14.418 m2, gồm đất ở (9.862 m2) và đất thương mại dịch vụ (4.556 m2). Giá khởi điểm là 218 tỷ đồng. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án hơn 588 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai cho biết, khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản, đáp ứng được tiêu chí vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự án.

Tính đến giữa tháng 11/2025, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đấu giá thành công 4 khu đất, với tổng số tiền thu về gần 9.500 tỷ đồng.