Đồng Nai yêu cầu xử lý sai phạm ở dự án “khủng” cù lao Tân Vạn

22-11-2025 - 14:35 PM | Bất động sản

Liên quan các sai phạm tại dự án cù lao Tân Vạn theo kết luật của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý cá nhân, tập thể

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Tháng 10 vừa qua, Thanh tra Chính phủ ra kết luận thanh tra số 399 về thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Đồng Nai.

Một góc dự án cù lao Tân Vạn ở vị trí đắc địa nhất- giữa sông Đồng Nai

Thực hiện kết luận thanh tra trên, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung kết luận; xây dựng kế hoạch khắc phục các thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra, thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra theo đúng quy định. Rà soát, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra và các nội dung khác có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai để chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Đối với dự án khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn (cù lao Tân Vạn), tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm tại dự án khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn.

Cụ thể, về việc lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 vi phạm quy định pháp luật, Công ty Tín Nghĩa - Á Châu bán nhà hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và về điều kiện kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Giao Thuế tỉnh kiểm tra xử lý việc Tổng Công ty Tín Nghĩa không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số tiền 535 tỉ đồng thu được từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê, trả tiền thuê đất hàng năm và quyền phát triển dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai tổng hợp kiến nghị xử lý cá nhân, tập thể theo kết luật của Thanh tra Chính phủ

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu tính toán xác định lại giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án theo đúng quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân (thuộc Tỉnh ủy quản lý) có thiếu sót, vi phạm tại dự án khu dân cư cù lao Tân Vạn đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Chỉ đạo rà soát, xử lý ý kiến kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với nội dung Tổng Công ty Tín Nghĩa vi phạm quy định của pháp luật trong việc chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê (trả tiền thuê đất hàng năm) và quyền phát triển dự án tại dự án khu dân cư cù lao Tân Vạn.

Vi phạm trong việc xác định giá khởi điểm khi thoái vốn nhà nước tại Công ty Tín Nghĩa - Á Châu vào năm 2025.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ trước ngày 30-11.


Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao động

