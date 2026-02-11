Đông Tây Land trở thành công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 1203/UBCK-GSĐC xác nhận Đông Tây Land đã đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán. Việc đạt điều kiện trở thành công ty đại chúng là bước đi quan trọng giúp Đông Tây Land tiến gần hơn đến mục tiêu niêm yết trên sàn chứng khoán trong thời gian tới.

Đông Tây Land chính thức trở thành công ty đại chúng

Theo đó, với sự chấp thuận này, Đông Tây Land đã đủ điều kiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM và trở thành công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực "bất động sản".

Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Đông Tây Land cho biết: "Việc hướng tới mô hình công ty đại chúng không chỉ là bước tiến về quy mô mà còn là cam kết nâng cao tiêu chuẩn quản trị, minh bạch tài chính và đảm bảo quyền lợi lâu dài cho nhà đầu tư, đối tác và khách hàng. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái và củng cố vị thế trên thị trường bất động sản."

Ông Nguyễn Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Đông Tây Land

Việc trở thành công ty đại chúng chính là sự xác nhận cho năng lực của Đông Tây Land, khi công ty đã vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kỳ vọng được các nhà đầu tư đón nhận trên thị trường chứng khoán.

Đông Tây Land: Thương hiệu hàng đầu trong mảng phân phối bất động sản

Chính thức hoạt động từ năm 2013, Đông Tây Land đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu phân phối bất động sản uy tín và tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường. Với kế hoạch phát triển bài bản, doanh nghiệp liên tục ghi dấu ấn bằng những kết quả kinh doanh tích cực, trở thành đối tác phân phối chiến lược của nhiều chủ đầu tư hàng đầu trong và ngoài nước. Qua đó, Đông Tây Land luôn giữ vai trò quan trọng trong các dự án quy mô lớn, đóng góp tỷ trọng giao dịch đáng kể cho thị trường bất động sản.

Song song với năng lực bán hàng, Đông Tây Land là một trong số ít doanh nghiệp sở hữu hệ thống phân phối rộng và vận hành hiệu quả. Doanh nghiệp hiện đang có mạng lưới với hơn 25 văn phòng gồm trụ sở, công ty thành viên, với mô hình quản trị tập trung, linh hoạt theo từng thị trường. Việc liên tục mở rộng mạng lưới kinh doanh không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng ổn định mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phủ sóng và gia tăng năng lực cạnh tranh của Đông Tây Land trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ mới.

Ban Lãnh đạo Đông Tây Land cùng hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững và phát triển toàn diện

Để đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô ngày càng lớn, Đông Tây Land chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào nguồn nhân lực. Doanh nghiệp xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh, môi trường làm việc chuyên nghiệp và hệ thống đào tạo bài bản. Hàng loạt chương trình đào tạo chuyên sâu về kiến thức thị trường, kỹ năng tư vấn và quản trị đội nhóm được tổ chức thường xuyên, góp phần hình thành đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao và chuyên nghiệp.

Trên hành trình phát triển, Đông Tây Land đã vươn mình trở thành một trong những đơn vị phân phối bất động sản uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam với hàng loạt thành tựu tiêu biểu: Thương hiệu mạnh ASEAN 2018, Thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương 2018, Liên tục đạt danh hiệu Top 10 Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam từ năm 2020 đến nay, Giải thưởng thương hiệu Quốc gia "Cầu Vàng" dành cho doanh nghiệp môi giới bất động sản xuất sắc,…hay mới đây nhất là giải thưởng Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Đông Nam Á 2025.

Không chỉ dừng lại ở mảng phân phối, Đông Tây Land từng bước mở rộng vai trò trong chuỗi giá trị bất động sản, chủ động tìm kiếm và đầu tư vào các quỹ đất tiềm năng, đồng thời tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển dự án. Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh đa dạng hóa ngành nghề, phát triển mảng quản lý – vận hành khách sạn, resort và F&B, phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp không khói của quốc gia.

Hiện nay, Đông Tây Land sở hữu và vận hành hệ thống khách sạn, resort, chuỗi cà phê – nhà hàng mang thương hiệu Le Palmier tại nhiều khu vực trọng điểm như TP.HCM, Hồ Tràm, Phú Quốc, Long An (cũ)… Đây được xem là nguồn doanh thu ổn định, đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng tính bền vững cho hệ sinh thái kinh doanh của doanh nghiệp.

Với chiến lược rõ ràng, hệ sinh thái đa dạng và nội lực vững mạnh, Đông Tây Land được đánh giá đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tích cực và ổn định. Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang chuyển mình theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn, doanh nghiệp không chỉ giữ vai trò là đơn vị phân phối uy tín mà còn từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái bất động sản, nơi hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng.

Trong năm 2026, Đông Tây Land đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, mở rộng thị phần và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản Việt Nam và khu vực. Với tầm nhìn dài hạn, Đông Tây Land hướng đến sự phát triển bền vững, minh bạch và đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của thị trường bất động sản.