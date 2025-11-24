Động thái của chủ tịch 2 công ty bất động sản lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuần qua, chỉ VN-Index tăng 19,47 điểm lên 1.654,93 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 108.274 tỷ đồng. Ngược lại, HNX-Index kết tuần ở mức 263,13 điểm, giảm 4,48 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản trên HNX tiếp tục sụt giảm, với tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 7.906 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 80,9 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 1.904 tỷ đồng. Với sàn HNX, khối ngoại mua ròng 1,48 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 70 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 3,34 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 378 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 17 - 21/11 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 82,7 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng là 2.213 tỷ đồng.

Xoay dòng tiền

Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) - vừa đăng ký thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi do HDC phát hành ra công chúng.

Ông Đoàn Hữu Thuận dự kiến chi khoảng 49 tỷ đồng để mua trái phiếu HDC.

Đợt chào bán có quy mô gần 5 triệu trái phiếu, giá 100.000 đồng/trái phiếu. Cổ đông hiện hữu nhận quyền mua theo tỷ lệ 35.671:1.000 và quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Trái phiếu sau khi mua có thể tự do giao dịch.

Ông Lê Viết Liên sở hữu 3,68% vốn HDC nên được mua khoảng 184.000 trái phiếu, tương đương 18,4 tỷ đồng. Ông Đoàn Hữu Thuận nắm 9,85% vốn điều lệ Hodeco và đăng ký mua hơn 492.000 trái phiếu, cần khoảng 49 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ 24/11 - 10/12.

Đáng chú ý, gia đình ông Thuận cũng nắm lượng lớn cổ phần HDC. Vợ ông giữ 3,37% vốn, con trai Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó Tổng Giám đốc HDC - giữ 2,18% vốn, con trai Đoàn Hữu Hà An nắm 1,02% vốn điều lệ Hodeco. Một số người thân khác của ông Thuận cũng sở hữu từ hàng trăm ngàn đến vài triệu cổ phiếu. Tổng cộng, nhóm liên quan ông Đoàn Hữu Thuận hiện nắm tổng cộng khoảng 18% vốn HDC.

Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua từ đại hội thường niên 2025. HDC kỳ vọng thu về khoảng 500 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất cố định 10%/năm trong 2 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng và bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu theo 2 giai đoạn, gồm 40% sau 1 năm, phần còn lại vào ngày đáo hạn. Mục tiêu chính là cơ cấu nợ ngân hàng vào cuối năm.

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) vừa công bố báo cáo giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, trong thời gian 3/11-14/11, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - chỉ mua vào 6,7 triệu cổ phiếu DIG chào bán thêm. Lý do không hoàn tất giao dịch là không đăng ký quyền mua trong thời gian quy định.

Ông Nguyễn Hùng Cường chỉ mua vào 6,7 triệu cổ phiếu DIG chào bán thêm.

Tính theo giá phát hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG đã chi hơn 80 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu nói trên. Sau giao dịch, ông Cường sở hữu gần 71 triệu cổ phiếu DIG.

Cùng thời gian trên, bà Lê Thị Hà Thành chỉ mua vào 1,86 triệu cổ phiếu DIG. Lý do không hoàn tất giao dịch tương tự như ông Cường. Giao dịch này trị giá 22,4 tỷ đồng. Như vậy, bà Thành sẽ sở hữu 18,46 triệu cổ phiếu DIG.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - cũng chỉ mua vào 1,6 triệu cổ phiếu chào bán thêm của DIG, trị giá 19,25 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà Huyền sở hữu hơn 16 triệu cổ phiếu.

DIC Corp đang chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:232, có nghĩa cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 232 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng. Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động tối đa 1.800 tỷ đồng.

2 doanh nghiệp miền Tây niêm yết HoSE

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco - mã chứng khoán: ANT). Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết hơn 24 triệu đơn vị.

Hơn 24 triệu cổ phiếu ANT của Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang sẽ được giao dịch trên HoSE.

Kế hoạch lên sàn HoSE đã được cổ đông Antesco thông qua trong đợt lấy ý kiến bằng văn bản, kết thúc ngày 4/11. Antesco có tiền thân là Công ty Vật tư Nông nghiệp An Giang thành lập năm 1975.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex - mã chứng khoán: AFX) sẽ bán 15% vốn tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - An Giang, khi vừa được chấp thuận giao dịch trên sàn HoSE. Afiex giao ông Đặng Quang Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị AFX thực hiện các thủ tục chuyển nhượng.

Tại ngày 30/9, Afiex đã đầu tư 6,9 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - An Giang, tương ứng chiếm 15% vốn điều lệ. Trước đó, vào ngày 14/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã chấp thuận niêm yết 35 triệu cổ phiếu Afiex trên sàn HoSE.