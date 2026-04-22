Động thái mới của nữ bác sĩ sau khi Trung Quân idol gặp mặt xin lỗi

Sau những lùm xùm gây xôn xao mạng xã hội liên quan đến ca sĩ Trung Quân Idol, bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - nhân vật được nhắc đến trong vụ việc - đã có động thái mới thu hút sự chú ý.

Cụ thể, sau một thời gian tạm khóa, trang cá nhân của bác sĩ Nguyễn Linh Thùy đã chính thức mở lại vào chiều ngày 22/4. Đáng chú ý, cũng vào thời điểm này, trên trang cá nhân của Trung Quân Idol cũng xuất hiện hình ảnh chụp chung với bác sĩ Thùy. Cùng với đó, nam ca sĩ cũng cho biết bản thân đã tìm đến tận nơi để gặp bác sĩ Thùy và gửi lời xin lỗi. Trong bức ảnh, cả hai tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ, khiến nhiều người cho rằng mâu thuẫn trước đó có thể đã được giải quyết.

Hai người đã cùng nhau chụp ảnh sau những mâu thuẫn gây xôn xao MXH

Được biết, bác sĩ Nguyễn Linh Thùy hiện là đồng hành cùng chồng trong công việc tại phòng khám da liễu thẩm mỹ nổi tiếng với vai trò đồng sáng lập (co-founder). Cả hai cùng phát triển hệ thống phòng khám chuyên khoa da liễu và thẩm mỹ nội khoa trong nhiều năm qua.

Theo thông tin được chia sẻ trên trang cá nhân, cô từng theo học tại Đại học Y Dược TP.HCM và thường xuyên đăng tải các nội dung liên quan đến chăm sóc da, thẩm mỹ và da liễu trên mạng xã hội. Với ngoại hình trẻ trung, cô cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Nhan sắc trẻ trung xinh đẹp của bác sĩ Nguyễn Linh Thùy (Ảnh: Facebook nhân vật)

Trước đó, ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) cho biết đã vào cuộc xác minh nội dung bài đăng trên Facebook của bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Minh Trường - chồng của bác sĩ Thùy. Bài viết này tố cáo Trung Quân Idol có hành vi hành hung vợ ông vào rạng sáng tại một địa chỉ trên đường Hồ Tùng Mậu.

Theo nội dung chia sẻ, sự việc xảy ra sau một buổi tụ tập có sự tham gia của nhiều bác sĩ. Bác sĩ Trường cho biết, sau khi vợ ông cùng đồng nghiệp ra về, Trung Quân Idol đã có hành vi mất kiểm soát, gây thương tích và khiến nạn nhân hoảng loạn tinh thần.

“Khi vợ tôi cùng một nhóm đồng nghiệp (là các bác sĩ) tham dự một buổi tiệc, Trung Quân cũng có mặt tại đó. Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Thùy, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần”, bài viết tố cáo.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Động thái mới từ phía bác sĩ Nguyễn Linh Thùy và hình ảnh xuất hiện cùng Trung Quân Idol tiếp tục khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về diễn biến phía sau ồn ào này.