Động thái mới nhất của Bamboo Capital

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG) vừa có thông báo giải trình thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025. Văn bản của doanh nghiệp này cho biết, vào ngày 03/07/2025, Công ty có nhận được Quyết định số 522/QÐ-SGDHСМ về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo với lý do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tới ngày 19/03/2025, Hội đồng quản trị Bamboo Capital đã ban hành Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức trước ngày 30/06/2025. Tuy nhiên, do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đến nay vẫn chưa hoàn tất, công ty chưa có đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 9/2025 như đã được Công ty báo cáo trong công văn trước đây.

Vì vậy, Bamboo Capital xin phép được hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho đến thời điểm phù hợp ngay sau khi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được phát hành, nhằm đảm bảo đầy đủ nội dung trình đại hội theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Tình hình kinh doanh của Bamboo Capital bị đình trệ trong bối cảnh nhân sự thượng tầng của các công ty trong hệ sinh thái Bamboo Capital liên tục biến động sau thông tin nhà sáng lập Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố hồi tháng 3/2025. Mới nhất, trong chiều 7/7/2025 , tại họp báo quý của Bộ Công an, thượng tá Vũ Thanh Tùng - phó cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03 Bộ Công an) - cho biết đã khởi tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Bamboo Capital.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, theo báo cáo tự lập quý 4/ 2024, lũy kế cả năm 2024 Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt 4.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 845 tỷ đồng, lần lượt tăng 9 % và 394% so với kết quả năm trước đó.