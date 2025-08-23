Động thổ công trình 4.650 tỷ 'chuẩn quốc tế' tại đất Tổ linh thiêng: Món quà quý giá mừng Quốc khánh 2/9

Nam Bình Xuyên Green Park: Biểu tượng công nghiệp xanh tại vùng đất Tổ

Tám thập kỷ kể từ mùa Thu lịch sử 1945, khi dân tộc Việt Nam giành độc lập, đất nước đã trải qua hành trình dài dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, vừa chiến đấu vừa kiến tạo. Từ Cách mạng Tháng Tám, qua ba thập niên chiến tranh, đến thời kỳ Đổi mới 1986 và nay là kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, Việt Nam đã không ngừng trưởng thành.

Năm 2025, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), khí thế ấy lại bùng lên mạnh mẽ với hàng trăm công trình được khởi công và khánh thành trên khắp 34 tỉnh, thành, minh chứng cho sức mạnh nội lực và khát vọng phát triển.

Trong bản hòa ca ấy, Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên Green Park tại tỉnh Phú Thọ nổi bật như một nốt nhạc đặc biệt.

Sáng ngày 19/8/2025, tỉnh Phú Thọ khởi công KCN xanh - thông minh Nam Bình Xuyên Green Park trong không khí hân hoan và tự hào.

Ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - động viên các cán bộ công nhân KCN Nam Bình Xuyên.

"Lễ khởi công KCN Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ là sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của tỉnh Phú Thọ, khẳng định quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, một trung tâm công nghiệp – dịch vụ quan trọng của cả nước" - Ông Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ – phát biểu tại Lễ khởi công.

Dự án không chỉ là công trình mới khởi công mà còn khẳng định tầm vóc của Phú Thọ – vùng đất Tổ của dân tộc – trong kỷ nguyên công nghiệp xanh và thông minh.

Việc KCN Nam Bình Xuyên Green Park được chọn là một trong 80 điểm cầu tiêu biểu kết nối trực tiếp toàn quốc nhấn mạnh vị trí trọng yếu của công trình trong chiến lược quốc gia.

Tầm vóc chiến lược của công trình xanh 4.650 tỷ đồng

KCN Nam Bình Xuyên Green Park được quy hoạch trên diện tích gần 300 hecta, tổng vốn đầu tư dự kiến 176 triệu USD (khoảng 4.650 tỷ VND).

KCN Nam Bình Xuyên Green Park được thiết kế và xây dựng theo chuẩn quốc tế về công trình xanh - thông minh - bền vững.

Công trình định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, sản xuất bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác và logistics thông minh. Khi hoàn thành, KCN Nam Bình Xuyên Green Park có thể tạo việc làm cho gần 100.000 lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp tỉnh.

Một trong những điểm nổi bật của công trình nghìn tỷ đồng này sự gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

100% mái nhà xưởng được phủ điện mặt trời, hệ thống xử lý chất thải tuần hoàn hướng tới trung hòa carbon. Hơn 35 hecta cây xanh và 5,5 hecta hồ điều hòa, kênh mương được quy hoạch như "lá phổi tự nhiên". Chưa hết, hệ thống vận hành sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai để giám sát, tối ưu hóa.

Tất cả những điều này chứng minh KCN Nam Bình Xuyên Green Park là khu công nghiệp xanh - thông minh - bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, dự án này là một trong 57 KCN được quy hoạch đến năm 2030 với tổng diện tích hơn 13.000 hecta, đóng góp tới một nửa giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng của toàn tỉnh. Đến năm 2050, con số này sẽ nâng lên 58 KCN với diện tích hơn 14.000 hecta, tích hợp đô thị, dịch vụ và kinh tế tuần hoàn.

Sự kiện khởi công KCN Nam Bình Xuyên Green Park đồng điệu cùng những dự án lớn trên cả nước, trở thành một mắt xích quan trọng trong bản đồ công nghiệp quốc gia.