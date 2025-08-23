Từ 30/8, người dân đến Hà Nội sẽ được sử dụng một dịch vụ miễn phí, mọi người chú ý ngay kẻo mất quyền lợi vào dịp Quốc khánh

Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã ký Công văn 4761/UBND-ĐT, ngày 23/8/2025 về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9/2025.

Theo đó, chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) từ ngày 30/8/2025 đến hết ngày 02/9/2025.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai các phương án thực hiện đảm bảo an toàn, ý nghĩa, hiệu quả; phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách; theo dõi sản lượng hành khách, kịp thời điều chỉnh, tăng cường tần suất, chuyến lượt, thời gian hoạt động để phục vụ nhân dân và du khách trong trường hợp nhu cầu đi lại tăng cao; có phương án kiểm soát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số lượng vé miễn phí phục vụ thanh, quyết toán kinh phí trợ giá theo đúng quy định.

Giao Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp và tham mưu nguồn kinh phí trợ giá, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giao các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ; UBND các phường, xã, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về phương án phân luồng, các điểm dừng, đỗ xe, phương án vận hành tuyến buýt và mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối tới các điểm du lịch, các sự kiện của Thủ đô để đông đảo người dân và du khách biết, tham gia.