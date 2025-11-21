Dòng tiền đầu tư BĐS đang dịch chuyển về Biên Hoà

Đồng Nai - Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư

Theo Batdongsan.com.vn, đến tháng 9/2025, mức độ quan tâm BĐS Đồng Nai tăng 21% – gấp đôi khu Đông TP.HCM và vượt xa nhiều khu vực khác. Động lực chính đến từ quy hoạch vùng, hạ tầng liên tục được đầu tư và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ.

Biên Hòa cũng dẫn đầu về lợi suất cho thuê chung cư, đạt 4,4%, cao hơn hẳn Quận 2 (2,1%), Quận 9 (2,7%) và Thủ Đức (3,3%). Điều này cho thấy tiềm năng sinh lời rõ rệt và khả năng khai thác dòng tiền ngắn hạn tốt, phù hợp với nhà đầu tư ưu tiên thanh khoản cao.

Biên Hòa dẫn đầu lợi suất cho thuê khu phía Đông TP.HCM (Nguồn ảnh: batdongsan.com)

Về phân khúc bất động sản thấp tầng trong khu đô thị, mức độ quan tâm tại Biên Hòa tăng tới 58% trong quý 3 năm 2025 so với quý trước. Mặt bằng giá tại đây dao động quanh mức 55 triệu đồng/m² và vẫn tăng 6% so với quý đầu năm 2023, trong khi giá tại trung tâm TP.HCM đang duy trì ở mức 248 triệu đồng/m². Chênh lệch này tạo ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho các dự án tại Đồng Nai, đặc biệt là những khu đô thị đã hình thành rõ nét như Fresia Riverside.

Fresia Riverside - Điểm đến đầu tư chiến lược với chính sách hấp dẫn

Nằm tại trung tâm Biên Hòa, Fresia Riverside sở hữu vị trí đắc địa khi kết nối trực tiếp với loạt hạ tầng trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (dự kiến thông xe kỹ thuật trước 19/12/2025), Vành đai 3 TP.HCM và cầu Đồng Nai 2. Bên cạnh đó, sân bay Long Thành và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành sẽ tạo cú hích lớn, đưa khu vực trở thành trung tâm logistics và giao thông chiến lược.

Không chỉ hưởng lợi hạ tầng, Đồng Nai còn thu hút mạnh các dự án thương mại lớn, tiêu biểu là Aeon Mall Biên Hòa hơn 6.000 tỷ đồng vừa được trao giấy chứng nhận đầu tư. Công trình này được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, nâng chất lượng sống cho hơn 4,5 triệu dân toàn tỉnh.

Tháp R1 đang thi công tầng 12, tháp R2 - R3 đang thi công tầng 7. Dự án duy trì tiến độ ổn định, phản ánh sức hấp dẫn của Fresia Riverside trong bối cảnh dòng tiền đầu tư BĐS dịch chuyển mạnh về Đồng Nai

Đặc biệt, chỉ từ 1,86 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ với tầm nhìn sông thơ mộng. Dự án đang áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt với mức trả chậm chỉ 0,5% mỗi tháng, khách hàng chỉ cần thanh toán 45% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà. Điều này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư.

Fresia Riverside còn triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với tổng chiết khấu lên đến 10%, bao gồm ưu đãi 2% dành cho khách hàng đồng hành sớm, cộng thêm 2% khi giao dịch nhanh, quà tặng tham quan căn hộ mẫu trị giá đến 15 triệu đồng, chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 5%, và ưu đãi thêm 1% cho khách mua nhiều căn. Đồng thời, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng, cùng hạn mức vay tối đa 75% từ Agribank, tạo nên gói tài chính vô cùng hấp dẫn trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Chuyên gia từ Batdongsan.com.vn nhận định, trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên ưu tiên những khu vực đã hình thành khu đô thị rõ nét, có khả năng khai thác cho thuê hoặc đáp ứng nhu cầu ở thực. Về dài hạn, tiến độ hạ tầng và tốc độ đô thị hóa sẽ là yếu tố quyết định giá trị thực của khu vực phía Đông trong chu kỳ phát triển kế tiếp. Fresia Riverside đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này, trở thành lựa chọn thông minh cho những ai muốn đón đầu làn sóng đầu tư mới tại Đồng Nai.

Khi mặt bằng giá tại trung tâm TP.HCM ngày càng cao và quỹ đất ngày càng hạn chế, xu hướng giãn dân và mở rộng đầu tư ra vùng ven là tất yếu. Đồng Nai với vị thế cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ đang sở hữu lợi thế độc đáo: giá đất còn thấp, hạ tầng tăng tốc và lợi suất cho thuê cao. Và trong bức tranh ấy, Fresia Riverside đang khẳng định mình là điểm sáng đầu tư, nơi hội tụ đủ yếu tố để mang lại giá trị bền vững cho những nhà đầu tư nhìn xa trông rộng.