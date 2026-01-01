Dòng tiền lớn trở lại, CTCK chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu có cơ hội bứt phá trong tháng 1

Nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường tháng 1

Theo Chứng khoán An Bình (ABS), tháng 1/2026 là thời điểm các doanh nghiệp bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025. ABS cho rằng nhiều ngành và doanh nghiệp sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực nhờ môi trường lãi suất thấp, tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh và tín dụng tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, quý 4/2025 là giai đoạn ghi nhận phần lớn lợi nhuận cả năm của nhiều ngành mang tính mùa vụ như bất động sản, xây dựng.

Ngoài ra, thị trường đang chú ý tới Nghị quyết số 79-NQ/TW xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo và đặt ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể về vị thế quốc tế của các tập đoàn kinh tế cũng như năng lực tài chính quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn đã niêm yết chưa đáp ứng đủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư công chúng để duy trì tư cách công ty đại chúng, dẫn tới nguy cơ bị hủy tư cách. Điều này làm dấy lên kỳ vọng về một làn sóng thoái vốn nhà nước mới, trong đó Nhà nước có thể giảm tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp này ở mức giá cao. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy giá cổ phiếu nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn tăng mạnh thời gian qua.

Dù triển vọng tích cực, ABS lưu ý các rủi ro tiềm ẩn đến từ diễn biến tỷ giá, lãi suất và nợ xấu. Định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2026 dự kiến ở mức 15%, thấp hơn so với mức ước đạt 19–20% của năm 2025, nhằm ưu tiên chất lượng tín dụng. Ngân hàng Nhà nước gần đây đã yêu cầu các tổ chức tín dụng kiềm chế tăng trưởng tín dụng bất động sản trong năm 2026, không vượt quá mức tăng trưởng tín dụng chung của từng ngân hàng, sau giai đoạn tín dụng bất động sản tăng cao hơn toàn ngành.

Mặt bằng lãi suất có xu hướng nhích lên khi các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn, trong bối cảnh năm 2025 tăng trưởng huy động thấp hơn đáng kể so với tín dụng.

Về định giá, P/E của VN-Index tính trên 4 quý gần nhất đạt 16,6 lần tại ngày 8/1/2026, cao hơn mức 2 lần độ lệch chuẩn trong 3 năm gần đây (15,7 lần). Đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30, với P/E ở mức 16,5 lần, cao hơn ngưỡng 2 lần độ lệch chuẩn 3 năm là 14,5 lần. Trong khi đó, chỉ số VNMID có P/E 14,7 lần, vẫn thấp hơn mức trung bình 3 năm (15,2 lần), còn VNSML đang được định giá ở mức 10,9 lần, thấp hơn ngưỡng trừ 1 lần độ lệch chuẩn là 12,3 lần.

Hai kịch bản VN-Index trong tháng 1

Theo đánh giá của ABS, thị trường đang phát đi tín hiệu kết thúc nhịp điều chỉnh trung hạn sau hơn hai tháng tích lũy. Cấu trúc giá hình thành đáy sau cao hơn đáy trước cho thấy dòng tiền tổ chức đã bắt đầu quay lại thị trường, đóng vai trò nâng đỡ giá và kích hoạt sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư. Biên độ điều chỉnh 10% của VN-Index và 20–30% của cổ phiếu được xem là phù hợp trong một pha điều chỉnh trung hạn, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro và gia tăng hiệu quả đầu tư khi thị trường tăng trở lại.

ABS đưa ra hai kịch bản chính cho VN-Index trong tháng 1/2026.

Ở kịch bản thứ nhất, thị trường xác nhận xu hướng tăng ngay từ đầu năm. VN-Index duy trì đà tăng trên các đường trung bình trượt ngày, dòng tiền sẵn sàng mua vào khi xuất hiện các phiên rũ cung hoặc điều chỉnh nhanh. Chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ tại khu vực đỉnh cũ 1.700–1.740 điểm, với biên độ tăng ngắn hạn khoảng 120–140 điểm. Nhà đầu tư có thể so sánh tương quan vận động của cổ phiếu đồng pha với VN-Index để thực hiện chiến lược mua lên.

Ở kịch bản thứ hai, nếu thị trường không giữ được vùng hỗ trợ trên và phá vỡ đường trung bình trượt, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 1.640 điểm. Đây được xem là vùng để nhà đầu tư cân nhắc mua trở lại đối với các cổ phiếu quan tâm.

Trên cơ sở phân tích trên, ABS khuyến nghị ưu tiên chiến lược mua đối với các cổ phiếu đã kết thúc điều chỉnh trung hạn và bắt đầu cắt lên các đường trung bình trượt, đặc biệt là những mã có xu hướng đồng pha ở cả ngắn hạn và trung hạn.

Các nhóm cổ phiếu đáng chú ý bao gồm ngân hàng, dầu khí, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản khu công nghiệp, công nghệ và năng lượn g – những ngành vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn. Bên cạnh đó là nhóm cổ phiếu thuộc các tập đoàn nhà nước có câu chuyện định giá lại tài sản, cùng các nhóm đang trong quá trình hoàn tất điều chỉnh dài hạn như dệt may, thủy sản và cảng biển.