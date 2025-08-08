Dòng tiền rẻ trở lại, bất động sản vào chu kỳ tăng tốc mới

Lãi suất giảm, tín dụng khơi thông - Thời của dòng tiền rẻ đã trở lại

Từ giữa năm 2024 đến nay, mặt bằng lãi suất liên tục được điều chỉnh giảm. Hiện tại, nhiều ngân hàng thương mại triển khai các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6–7%/năm cố định trong 12 tháng đầu, thấp nhất trong vòng ba năm qua. Một số ngân hàng còn tung ra gói vay ưu đãi kéo dài tới 3–5 năm, kèm theo chính sách ân hạn nợ gốc hoặc lãi suất trong thời gian đầu.

Ở chiều ngược lại, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng hiện dao động trung bình quanh mức 5%/năm. Không chỉ lãi suất giảm, tín dụng cũng đang được khơi thông mạnh mẽ. Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức 16%, tương đương với 2,5 triệu tỷ đồng sẽ được bơm ra nền kinh tế. Theo thống kê mới đây của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 10%, mức cao nhất kể từ năm 2022. Nếu tốc độ giải ngân được đẩy nhanh, thậm chí mức tăng trưởng tín dụng 18%, tức khoảng 3 triệu tỷ đồng bơm ra thị trường hoàn toàn khả thi. Điều này cũng đồng nghĩa, từ nay đến cuối năm, dòng tiền sẽ tiếp tục ồ ạt đưa ra thị trường.

Theo nhận định từ đơn vị nghiên cứu thị trường, thời của dòng tiền rẻ đã xuất hiện khi lãi suất huy động, lãi suất cho vay giảm, tiền được bơm mạnh ra thị trường. Khi dòng tiền rẻ trở lại, bất động sản sẽ là một trong những hai kênh đầu tư nổi bật được ưu tiên do nhờ khả năng sinh lời song song với giá trị tích lũy dài hạn.

Đón đầu sóng địa ốc

Theo giới đầu tư, bất động sản luôn là lĩnh vực phản ứng mạnh nhất với các chính sách tiền tệ, đặc biệt là lãi suất. Thực tế thị trường cho thấy, mỗi chu kỳ nới lỏng chính sách khi lãi suất giảm, tín dụng được khơi thông đều kéo theo sự phục hồi rõ rệt trên thị trường địa ốc. Hiện nay, các tín hiệu tích cực đã dần xuất hiện: thanh khoản trên thị trường cải thiện, nhiều ngân hàng đã mở lại hạn mức tín dụng cho vay bất động sản.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn 2021 từng chứng kiến sự đầu cơ lan rộng và xu hướng "cuốn chiếu" đầu tư theo đám đông, thị trường hiện tại đang tái thiết lập chuẩn mực mới, nơi mà nhà đầu tư chuyển dịch khẩu vị sang sự chọn lọc và tính toán kỹ lưỡng. Những yếu tố như pháp lý rõ ràng, vị trí thực tiềm năng, khả năng khai thác và hiệu suất sử dụng vốn… trở thành những "tham số vàng" trong bài toán xuống tiền.

Một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, với hơn 12 năm kinh nghiệm trên thị trường, chia sẻ rằng: khác với những thương vụ "mua theo sóng" trước đây, lần này ông chỉ quyết định xuống tiền khi bất động sản thực sự đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã đề ra. Đối với căn nhà phố tại Dự án Homie City (Phổ Yên – Thái Nguyên) mà ông vừa lựa chọn, nhà đầu tư này cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên ba tiêu chí cốt lõi trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Homie City - Tâm điểm hút dòng vốn đầu tư mới

Thứ nhất là vị trí chiến lược tạo lợi nhuận kép. Homie City tọa lạc đối diện Tổ hợp Samsung Electronics Thái Nguyên, nơi quy tụ hàng chục nghìn kỹ sư và chuyên gia. Dự án nằm tại nút giao của các tuyến đường lớn kết nối khu công nghiệp và khu dân cư hiện hữu, đảm bảo khả năng khai thác ổn định, dòng tiền thuê tốt, đồng thời sở hữu tiềm năng tăng giá khi hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ. Theo nhà đầu tư này, với vị trí này, nhà phố Homie City dễ dàng vận hành các mô hình như cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, văn phòng nhỏ, hoặc căn hộ dịch vụ.

Thứ hai là biên độ tăng giá lớn đến từ khoảng chênh vùng giá. So với TP. Thái Nguyên đã đạt mặt bằng giá cao, Phổ Yên hiện vẫn là khu vực có mức giá "dễ tiếp cận" hơn, song lại nằm trong quy hoạch trở thành đô thị trọng điểm của tỉnh. Với tốc độ phát triển nhanh chóng về hạ tầng, dân cư và công nghiệp, nhà đầu tư kỳ vọng giá trị bất động sản tại đây có thể tăng 30-40% trong 2-3 năm tới, đặc biệt tại các khu đã hoàn thiện như Homie City.

Thứ ba là chính sách bán hàng linh hoạt và ưu đãi tài chính mạnh. Với số vốn ban đầu từ 1,5 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể tiếp cận sản phẩm thông qua các lựa chọn thanh toán linh hoạt: chiết khấu lên tới 9,5% khi thanh toán sớm hoặc ưu đãi 8% theo tiến độ. Chủ đầu tư còn hỗ trợ vay 0% trong vòng 20 tháng và chi trả dòng tiền 120 triệu đồng ngay khi nhận bàn giao với số lượng căn giới hạn. Khảo sát trên thị trường, dự kiến nếu đưa căn nhà phố Homie City vào vận hành, dòng tiền thu về khi khai thác kinh doanh lưu trú dự kiến dao động từ 25-30 triệu đồng/tháng, một tỷ suất sinh lời hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác hiện nay.

Sản phẩm nhà phố Homie City đang được nhiều nhà đầu tư Hà Nội lựa chọn

Thực tế, quyết định của nhà đầu tư đến từ Hà Nội này không phải là trường hợp cá biệt, mà phản ánh rõ nét xu hướng chung của giới đầu tư hiện nay. Dù "dòng tiền rẻ" đã quay lại, họ không còn xuống tiền theo cảm xúc, mà chỉ hành động khi sản phẩm thật sự có nền tảng tốt và dư địa sinh lời rõ ràng. Trong bối cảnh thị trường đang manh nha bước vào chu kỳ phục hồi, việc đón sóng không đồng nghĩa với chạy theo đám đông, mà đòi hỏi sự chọn lọc, phân tích và kỷ luật tài chính. Những dự án như Homie City hội tụ đủ yếu tố vị trí, pháp lý, khả năng khai thác và cơ chế tài chính thông minh đang trở thành "điểm rơi" hợp lý cho dòng vốn đang tìm kiếm điểm đến an toàn và hiệu quả trong giai đoạn mới.

