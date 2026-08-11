Dòng tiền “săn” BĐS ven biển Vũng Tàu đổi hướng khi giới trẻ tìm kiếm căn hộ thông minh khoảng 2 tỷ đồng

Ai đang xuống tiền mua căn hộ ven biển trong chu kỳ mới?

Trong giai đoạn thị trường tái cơ cấu, phân khúc BĐS ven biển đang chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh đã rút khỏi các mô hình condotel xa trung tâm và thiếu tiện ích để đổ về những siêu tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) có vị trí tốt và chiến lược vận hành bài bản.

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"Khách hàng hiện nay rất trẻ, nhạy bén và thực dụng. Họ không mặn mà với cam kết lợi nhuận trên giấy hay mua rồi để đó chờ sóng. Chỉ những dự án kết nối tới trung tâm Sài Gòn tầm 60 phút lái xe, giá cạnh tranh, tiện ích đầy đủ vừa ở được, vừa chắc chắn tạo ra dòng tiền thực thì họ mới sẵn sàng xuống tiền", anh Tuấn Anh – một môi giới lâu năm tại Vũng Tàu nhận định.

Sự dịch chuyển khẩu vị này đang biến những dòng sản phẩm ra mắt lần đầu (First Edition) tại những dự án quy mô lớn ở Vũng Tàu thành điểm sáng hút dòng tiền. Bằng việc đi trước một bước ngay từ giai đoạn đầu, người mua vừa chọn được căn vị trí đẹp với giá khởi điểm tốt nhất, vừa sở hữu dư địa tăng giá vượt trội theo tiến độ phát triển toàn dự án.

Tọa lạc trên diện tích gần 20ha tại mặt tiền biển Chí Linh, Sunshine Bay Retreat của Sunshine Group đang là điểm đến của làn sóng này. Với mật độ xây dựng chỉ 25%, dự án cung ứng hơn 5.300 sản phẩm (căn hộ nghỉ dưỡng, khách sạn và biệt thự ven biển), thuộc nhóm dẫn đầu về tiện ích và công nghệ tại thị trường BĐS biển Vũng Tàu hiện nay.

Sunshine Bay Retreat là tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp 5 sao bên biển Chí Linh, Vũng Tàu.

Trong đó, bộ đôi tòa tháp cửa ngõ The Runway và The Monochrome vừa ra mắt đang hút mạnh dòng tiền nhờ tiên phong định hình phân khúc BĐS biển "đa giá trị". Theo chủ đầu tư, chân dung khách hàng của mỗi toà tháp được định hình rõ ngay từ bước phát triển dự án. The Runway – tòa tháp được thiết kế như một "sàn diễn trên không" dành riêng cho thế hệ lãnh đạo trẻ năng động ( Generation of Leaders ), gồm doanh nhân trẻ, nhà sáng tạo nội dung hay người dẫn dắt xu hướng. Với hệ ban công kính tràn vươn ra biển mở trọn tầm nhìn panorama cùng bảng màu hồng đất (Earth Pink Signature) đầy sức sống, The Runway là lời khẳng định cho gu thẩm mỹ và thương hiệu cá nhân.

Bộ đôi tòa tháp The Monochrome (trái) và The Runway (phải) mang sắc thái riêng biệt.

Ở chiều ngược lại, The Monochrome lại truyền tải sự tĩnh lặng đầy chiều sâu dành cho nhóm khách hàng yêu thích phong cách tối giản thanh lịch ( Generation of Elegant Minimalist ). Tòa tháp là câu trả lời cho giới chuyên gia và các gia đình trẻ tìm kiếm một không gian "ở thật" chất lượng cao hoặc một tài sản trú ẩn riêng tư. Nhờ vị trí chiến lược chỉ cách TP.HCM 60 phút và sân bay quốc tế Long Thành 30 phút di chuyển, The Monochrome kiến tạo một thế giới riêng với gam màu trung tính quyền lực, giúp gia chủ tận hưởng trọn vẹn sự bình yên mà vẫn kết nối linh hoạt với nhịp sống đô thị.

Nội thất The Runway mang gam màu Earth Pink Signature (hồng đất đặc trưng), trong khi The Monochrome ấn tượng với gam màu trung tính

Hoàn thiện phong cách sống giàu trải nghiệm, hai tòa tháp cùng thừa hưởng hệ tiện ích đồng bộ với đại lộ mua sắm ẩm thực 24/7 Eden Urban Boulevard, trung tâm lễ hội - nghệ thuật - sáng tạo Eden Festival Hub, tổ hợp chăm sóc sức khỏe Aqua Retreat, tổ hợp thể thao - giải trí biển Horizon Maldives Crystal Bay và tổ hợp giải trí 5 sao tầng mái Eden SkyGarden.

Giá khởi điểm từ 1,99 tỷ đồng/căn cùng quy trình vận hành số hoá minh bạch dòng tiền

Với giá khởi điểm từ 1,99 tỷ đồng/căn đã bao gồm hoàn thiện nội thất 5 sao, dự án sở hữu lợi thế cạnh tranh hiếm có khi thấp hơn khoảng 20% so với mặt bằng cùng phân khúc. Toàn bộ quy trình vận hành và báo cáo dòng tiền được số hóa minh bạch qua ứng dụng NOBLEX App cho phép gia chủ có thể theo dõi doanh thu theo thời gian thực. Trong bối cảnh phòng 5 sao tại Vũng Tàu duy trì mức thuê 3–5 triệu đồng/đêm, lợi suất khai thác tại đây dự kiến tối thiểu 8%/năm, chưa kể dư địa tăng giá từ các hạ tầng trọng điểm như đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu.

Khách hàng được hỗ trợ vay đến 70% GTCH, lãi suất 0% trong 24 tháng, bình ổn lãi suất lên đến 10% trong 12 tháng tiếp theo, cùng quà tặng miễn phí 12 tháng phí quản lý. Tổng mức ưu đãi lên đến 23% , tùy chính sách từng thời điểm.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể chọn chính sách NobleX Capital với lợi ích 12,5% sau 24 tháng (áp dụng với trường hợp đã thanh toán trước 75%). Sau 24 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng lợi ích theo chính sách hoặc sở hữu BĐS. Đồng thời, khách hàng thân thiết đã mua các dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Noble Palace Long Bien, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside trước ngày 30/7/2026 còn được tặng Voucher NobleX Point trị giá tới 10% hợp đồng gốc, sử dụng để cấn trừ khi thanh toán tại Sunshine Bay Retreat (cao tầng) với mức cấn trừ tối đa 12% giá trị BĐS (theo chính sách từng sản phẩm).