Đồng tiền số của Trung Quốc lần đầu vượt biên giới: Lào là điểm đến

Chuyên trang tiền điện tử Cryptopolitan ngày 5/1 đưa tin, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số thông qua các giao dịch tiêu dùng nhanh chóng và dễ dàng.

Chương trình thí điểm tiền kỹ thuật số của Trung Quốc đã hoàn tất giao dịch thanh toán xuyên biên giới đầu tiên bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tại Lào. Ảnh: Nikkei Asia

Vào cuối tháng 12/2025, thông qua nỗ lực chung của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng Lào, Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Vientiane đã kết nối với nền tảng thanh toán kỹ thuật số xuyên biên giới của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và xử lý các khoản thanh toán bằng mã QR của thương nhân tại Lào.

Hệ thống hoạt động thông qua công nghệ quét mã QR. Du khách Trung Quốc có thể thanh toán tại Lào bằng cách mở ứng dụng Nhân dân tệ kỹ thuật số và quét mã QR của người bán để thanh toán trực tiếp bằng nội tệ theo tỷ giá hối đoái thực tế mà không cần đổi ngoại tệ. Người bán cũng không cần thay đổi thiết bị và hệ thống đang sử dụng để nhận khoản thanh toán.

Theo Cryptopolitan, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã được thử nghiệm bên trong Trung Quốc từ năm 2019, nhưng chương trình thí điểm tại Lào này là lần đầu tiên triển khai thanh toán bán lẻ xuyên quốc gia.

Theo khuôn khổ pháp lý mới của Trung Quốc, từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng bắt đầu được phép trả lãi cho tiền gửi nhân dân tệ kỹ thuật số của khách hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Lu Lei cho biết hệ thống này sẽ chuyển đổi vai trò của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số từ tiền mặt kỹ thuật số thành tiền gửi kỹ thuật số.

Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số giờ đây cũng sẽ được bảo vệ tương tự như tiền gửi ngân hàng thông thường thông qua hệ thống bảo hiểm tiền gửi quốc gia Trung Quốc.

Tính đến tháng 11/2025, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã được sử dụng trong 3,48 tỷ giao dịch với tổng giá trị 16,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (CNY, tương đương khoảng 2,38 nghìn tỷ USD). Hệ thống hiện hỗ trợ 230 triệu ví cá nhân và 18,84 triệu ví doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tốc độ áp dụng chậm hơn so với các nền tảng thanh toán đã có chỗ đứng tại Trung Quốc như WeChat Pay và Alipay.

Khách hàng mua thực phẩm tại các gian hàng quảng bá đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc, hay còn gọi là e-CNY, trong Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc năm 2022 (CIFTIS) tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 1/9/2022. Ảnh: Reuters

Chiến lược của Trung Quốc đối với tiền kỹ thuật số

Cryptopolitan đưa tin, Trung Quốc đang vận hành một cầu nối tiền kỹ thuật số đa phương giữa các ngân hàng trung ương, được gọi là mBridge. Nền tảng này đã xử lý 4.047 giao dịch xuyên biên giới với tổng giá trị 387,2 tỷ CNY (54,2 tỷ USD), và các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số chiếm khoảng 95,3% tổng hoạt động của mBridge.

Hệ thống mBridge có sự tham gia của Trung Quốc, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê Út. Dự án sử dụng công nghệ sổ cái phân tán để cho phép thanh toán tức thời giữa các quốc gia mà không cần đến các trung gian ngân hàng truyền thống.

Vào tháng 10/2024, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã rút khỏi dự án mBridge do lo ngại rằng nền tảng này có thể giúp né tránh các lệnh trừng phạt và làm tổn hại đến vai trò toàn cầu của đồng đô la Mỹ. Các quốc gia tham gia tiếp tục phát triển hệ thống mà không có sự tham gia của BIS.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã công bố một kế hoạch hành động toàn diện vào cuối tháng 12/2025, bao gồm giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch này bao gồm việc PBOC thành lập Ủy ban Quản lý Nhân dân tệ kỹ thuật số và vận hành hai trung tâm cho hệ thống bên trong Trung Quốc và quốc tế. Kế hoạch cũng sẽ tập trung vào các ưu tiên như an ninh, tính liên tục và giám sát phối hợp.