Đồng tiền số lớn thứ 2 thế giới lập kỷ lục 4 năm sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell

23-08-2025 - 08:57 AM | Tài chính quốc tế

Giá Ether lập kỷ lục mới trong phiên ngày 22/8, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất và tâm lý “ưa rủi ro” quay trở lại trên thị trường.

Đồng tiền số lớn thứ 2 thế giới lập kỷ lục 4 năm sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell- Ảnh 1.

Đồng tiền số lớn thứ hai thế giới tăng vọt 15% cuối phiên, lên tới 4.885 USD, vượt qua kỷ lục cũ 4.866,01 USD thiết lập tháng 11/2021.

Bitcoin cũng tăng 4%, đạt 117.008,29 USD.

Đồng tiền số lớn thứ 2 thế giới lập kỷ lục 4 năm sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell- Ảnh 2.

Diễn biến bùng nổ này diễn ra ngay sau bài phát biểu thường niên của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole, Wyoming. Ông cho biết “triển vọng cơ bản và sự thay đổi trong cán cân rủi ro có thể khiến Fed phải điều chỉnh lập trường chính sách”.

Cổ phiếu các doanh nghiệp nắm giữ Ether cũng hồi phục mạnh. Bitmine Immersion và SharpLink Gaming lần lượt tăng 12% và 15%. Trước đó, Bitmine đã mất hơn 7% trong tuần, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau ba tuần tăng liên tiếp.

Trong khi đó, cổ phiếu ETHzilla – công ty được hậu thuẫn bởi tỷ phú Peter Thiel – có thời điểm lao dốc hơn 31% sau khi thông báo bán lại tới 74,8 triệu cổ phiếu. Mã này kết phiên giảm 31,4% bất chấp tác động tích cực từ bài phát biểu của ông Powell.

Ở chiều ngược lại, DeFi Development – công ty quản lý tài sản tập trung vào Solana – tăng 21%. Coinbase và Strategy cùng tăng 6%.

Trong hai tháng qua, Ether nổi lên như đồng tiền dẫn đầu thị trường tiền số. Động lực chính đến từ những thay đổi chính sách mang tính hỗ trợ, làm bùng nổ nhu cầu từ các tổ chức đối với stablecoin. Stablecoin hiện chiếm 40% tổng phí giao dịch blockchain và hơn một nửa trong số đó được xây dựng trên Ethereum.

Nhà sáng lập Tom Lee của Fundstrat nhận định trên CNBC: “Ether là thương vụ vĩ mô lớn nhất trong 10–15 năm tới. Nguyên nhân chính là stablecoin đã trở thành bước ngoặt với tiền số, tương tự như ChatGPT với AI. Thêm vào đó, Đạo luật GENIUS và Dự án Crypto từ SEC cho thấy Phố Wall đang tiến nhanh đến blockchain”.

Theo CNBC﻿

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

