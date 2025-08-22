Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu có thể hạ lãi suất ngay trong tháng 9, dù giữ quan điểm thận trọng

Tín hiệu về khả năng hạ lãi suất trong tháng 9

Phát biểu trước các nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách quốc tế, ông Powell thừa nhận rằng thị trường lao động Mỹ đang trong trạng thái “cân bằng kỳ lạ” - một sự cân bằng không đến từ sức khỏe kinh tế ổn định, mà do cả cung và cầu lao động đều đang suy yếu rõ rệt.

“Điều này cho thấy rủi ro suy giảm việc làm đang gia tăng và nếu điều đó trở thành hiện thực, nó có thể diễn ra rất nhanh,” ông Powell nhấn mạnh. Đồng thời, ông cảnh báo rằng các thuế quan mới có thể tạo ra áp lực tăng giá kéo dài, dẫn tới động lực lạm phát khó kiểm soát hơn.

Ông Powell nói rằng các chỉ số về tỷ lệ thất nghiệp hiện tại vẫn ổn định, cho phép Fed “thận trọng tiến hành” thay đổi chính sách, nhưng nhấn mạnh rằng lãi suất hiện đang nằm trong vùng “hạn chế”, tức là đã đủ cao để tác động đến tăng trưởng. Do đó, việc điều chỉnh chính sách, nếu có, sẽ cần phải cân nhắc cẩn thận, với trọng tâm là các dữ liệu sắp tới về việc làm và giá cả.

Những nhận định của ông Powell được giới phân tích xem là “bật đèn xanh” cho khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 16-17/9. Hiện các nhà giao dịch trên thị trường phái sinh đang định giá xác suất thực hiện động thái này ở mức gần 90%, tăng mạnh so với mức 75% cách đây vài ngày. Dữ liệu việc làm tháng 8, dự kiến công bố vào ngày 5/9, cùng các báo cáo CPI và PPI vào 1 tuần sau đó, sẽ đóng vai trò then chốt trong quyết định của Fed.

Tuy nhiên, ông Powell không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào về tốc độ hay quy mô điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới. Thái độ thận trọng này nhiều khả năng sẽ khiến Tổng thống Donald Trump tạo áp lực lớn hơn cho ngân hàng trung ương. Gần đây, các chỉ trích từ phía Nhà Trắng còn lan sang các thành viên khác trong Hội đồng Thống đốc Fed, điển hình là Thống đốc Lisa Cook.

Dù vậy, ông Powell nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ giới chuyên gia khi bước lên phát biểu, một cử chỉ cho thấy sự ghi nhận đối với 8 năm dẫn dắt Fed đối mặt với đầy thách thức của ông. Dù chính quyền hiện tại đang tích cực tìm kiếm người thay thế và kêu gọi ông cùng các thành viên khác từ chức nhằm tái cấu trúc Hội đồng Thống đốc gồm 7 thành viên, ông Powell khẳng định sẽ phục vụ đến hết nhiệm kỳ thứ 2 của mình, kết thúc vào tháng 5 năm sau.

Khung chiến lược mới và viễn cảnh chính sách tiền tệ

Cùng với bài phát biểu, ông Powell cũng công bố bản cập nhật mới về khung chiến lược điều hành của Fed. Nội dung trong đó tái khẳng định rằng nhiệm vụ tối đa hóa việc làm của Fed phải luôn gắn liền với mục tiêu ổn định giá cả. Động thái này cho thấy Fed đang điều chỉnh cách tiếp cận, đặt trọng tâm trở lại vào kiểm soát lạm phát trong bối cảnh áp lực giá vẫn dai dẳng.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, Fed đã giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,25% - 4,5%. Giai đoạn này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình đánh giá tác động từ các chính sách kinh tế mới của chính quyền đương nhiệm, bao gồm việc áp thuế nhập khẩu diện rộng, được dự báo sẽ tiếp tục đẩy giá hàng hóa tiêu dùng lên cao hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, không phải ai trong Fed cũng đồng tình với quan điểm thận trọng. Thống đốc Christopher Waller, người được xem là ứng viên tiềm năng thay thế Powell, cùng một số quan chức khác đã lập luận rằng tác động của thuế quan đến lạm phát sẽ chỉ mang tính tạm thời. Ông Waller cho rằng Fed nên hành động sớm để bảo vệ thị trường lao động đang yếu đi, thay vì đợi đến khi các dấu hiệu suy thoái rõ ràng hơn.

Dữ liệu kinh tế từ cuộc họp tháng 7 đến nay đã khiến nội bộ Fed tiếp tục chia rẽ. Một bên cho rằng nên giữ nguyên chính sách để theo dõi thêm, trong khi bên kia ủng hộ cắt giảm để tránh đánh mất đà tăng trưởng. Bản dự báo kinh tế quý mới - được công bố cùng với cuộc họp tháng 9, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ xu hướng chính sách cho phần còn lại của năm.

Vào tháng 6, phần lớn các nhà hoạch định chính sách Fed vẫn dự báo rằng cần 2 lần cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong năm 2025 để phù hợp với tình hình kinh tế. Song, khi lạm phát chưa thực sự hạ nhiệt và thị trường lao động tiềm ẩn nhiều bất ổn, mọi quyết định trong tháng 9 tới sẽ được cân nhắc với mức độ thận trọng cao chưa từng thấy kể từ sau đại dịch.