Chứng khoán Mỹ tăng dựng đứng, Dow Jones nhảy vọt 900 điểm, xác suất Fed cắt giảm lãi suất tháng tới trên 90% sau phát biểu của ông Powell

22-08-2025 - 23:25 PM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh trong phiên cuối tuần sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu cơ quan này có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ từ tháng 9 tới.

Chứng khoán Mỹ tăng dựng đứng, Dow Jones nhảy vọt 900 điểm, xác suất Fed cắt giảm lãi suất ﻿tháng tới trên 90% sau phát biểu của ông Powell- Ảnh 1.

Chỉ số Dow Jones tăng 903 điểm, tương đương 2%, lên mức kỷ lục mới. S&P 500 tăng 1,6%. Nasdaq Composite cũng tăng gần 2%.

Cổ phiếu nhóm công nghệ vốn hóa lớn đồng loạt bứt phá nhờ phát biểu của ông Powell. Nvidia tăng 1,3%. Meta, Alphabet và Amazon đều tăng hơn 2%. Tesla bật gần 5%.

Chứng khoán Mỹ tăng dựng đứng, Dow Jones nhảy vọt 900 điểm, xác suất Fed cắt giảm lãi suất ﻿tháng tới trên 90% sau phát biểu của ông Powell- Ảnh 2.

Trong bài phát biểu được đánh giá là khá dè dặt tại hội nghị thường niên của ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, Wyoming, ông Powell cho biết “triển vọng cơ bản và sự thay đổi trong cán cân rủi ro có thể khiến Fed phải điều chỉnh lập trường chính sách”.

Ông nhấn mạnh “cán cân rủi ro đang dịch chuyển” giữa hai mục tiêu kép của Fed là ổn định thị trường lao động và kiểm soát giá cả. Ông Powell cũng đề cập đến những “thay đổi sâu rộng” trong chính sách thuế, thương mại và nhập cư.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 đã tăng vọt lên khoảng 91%, so với mức 75% hồi đầu tuần.

Giám đốc đầu tư Chris Zaccarelli tại Northlight Asset Management nhận định: “Hiện Fed rất khó để giữ nguyên lãi suất trong chưa đầy một tháng tới. Thị trường phản ứng tích cực là điều dễ hiểu. Cả nhà đầu tư cổ phiếu lẫn trái phiếu đều sẽ hài lòng nếu mức giá chốt phiên chiều nay giữ được quanh mức hiện tại”.

Diễn biến phiên cuối tuần trái ngược hẳn với bức tranh ảm đạm trước đó. Các chỉ số lớn đã giảm từ đầu tuần do áp lực từ cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Đợt hồi phục mới nhất giúp nhà đầu tư gỡ lại khoản lỗ từ đầu tuần.

Tính cả tuần, Dow Jones và S&P 500 đều đang ghi nhận mức tăng, trong khi Nasdaq đã thu hẹp đáng kể đà giảm.

Theo CNBC﻿

Với niềm tin Fed cắt giảm lãi suất, loại tài sản ‘nhẵn mặt’ với người Việt có thể tiếp tục tăng, nối dài chuỗi kỷ lục

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Chuyển động thị trường

