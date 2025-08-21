Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Với niềm tin Fed cắt giảm lãi suất, loại tài sản ‘nhẵn mặt’ với người Việt có thể tiếp tục tăng, nối dài chuỗi kỷ lục

Các chuyên gia quốc tế đã nâng dự báo giá loại tài sản này trong thời gian tới.

Các chiến lược gia của ngân hàng UBS đã nâng dự báo giá vàng giao ngay năm 2026. Họ cho rằng đà tăng mạnh mẽ từ đầu năm nay sẽ còn tiếp diễn. Ngân hàng giữ nguyên mục tiêu cuối năm 2025 ở mức 3.500 USD/ounce, cao hơn mức giá hiện tại là khoảng 3.340 USD/ounce.

Với năm 2025, UBS nâng mục tiêu giá vàng quý 1 từ 3.500 USD lên 3.600 USD/ounce, quý 2 từ 3.500 USD lên 3.700 USD. Ngân hàng đưa ra dự báo mới rằng vàng có thể đạt 3.700 USD/ounce vào cuối tháng 9.

Động thái điều chỉnh dự báo diễn ra sau giai đoạn biến động mạnh của vàng. Đà tăng nửa đầu năm chững lại khi dòng tiền rút khỏi tài sản trú ẩn vì lo ngại về thuế quan của ông Trump được xoa dịu. Tháng 8, thị trường còn xôn xao trước tin đồn Mỹ có thể áp thuế với vàng thỏi. Sau đó, Nhà Trắng đã bác bỏ “tin giả” này. Nhà đầu tư cũng dõi theo kỳ vọng đột phá trong cuộc xung đột Nga – Ukraine, bởi nếu cuộc chiến kết thúc, nhu cầu đối với tài sản trú ẩn toàn cầu có thể giảm.

Dù vậy, UBS đánh giá vàng vẫn còn nhiều động lực tăng giá trong năm tới, chủ yếu đến từ yếu tố kinh tế Mỹ. Trong báo cáo công bố đầu tuần, nhóm chiến lược gia chỉ ra bốn yếu tố thúc đẩy giá vàng: lạm phát Mỹ dai dẳng do tác động từ thuế quan và kiểm soát nhập cư, tăng trưởng kinh tế suy giảm, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quay lại chu kỳ nới lỏng chính sách và đồng USD suy yếu.

Ngoài ra, tâm lý lo ngại về tình hình tài khóa của Mỹ với mức thâm hụt ngày càng lớn có thể thúc đẩy nhu cầu vàng. Cùng với đó là những “hoài nghi về tính độc lập của Fed” khi nhiệm kỳ Chủ tịch Jerome Powell sắp kết thúc vào tháng 5/2026.

UBS từng nâng dự báo giá vàng hồi tháng 4 với lý do các ngân hàng trung ương tiếp tục gom vàng mạnh mẽ. Trong báo cáo mới, họ cho rằng xu hướng này “sẽ tiếp tục ở mức cao, dù thấp hơn một chút so với mức gần kỷ lục của năm ngoái”.

Trong vài năm qua, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã đẩy mạnh mua vàng để phòng hộ trước lạm phát và đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào tài sản nhạy cảm với chính sách. Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước mua nhiều nhất, góp phần đưa vàng vượt đồng euro để trở thành tài sản dự trữ lớn thứ hai thế giới sau USD trong năm 2024.

Theo CNBC

Buồn của nền kinh tế đối thủ Bắc Kinh: Nông dân không có lựa chọn khác ngoài công nghệ Trung Quốc, 1 công ty đủ chiếm 90% thị phần mặt hàng then chốt

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

