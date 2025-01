Đồng USD tăng mạnh

Các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro của Australia và New Zealand đã giảm ít nhất 0,7% so với đồng USD trong phiên giao dịch 28/1 tại thị trường châu Á, trong khi đồng yen Nhật giảm hơn 0,9%. Đồng NDT tại thị trường nước ngoài cũng giảm hơn 0,4% so với đồng bạc xanh.

Những diễn biến trên xảy ra sau khi tờ Financial Times đưa tin ông Scott Bessent, người đã được phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ủng hộ việc áp dụng dần dần thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mỹ, bắt đầu từ mức 2,5%.

Tổng thống Trump đã làm gia tăng lo ngại khi bình luận ông đang cân nhắc áp thuế đối với mọi thứ từ thép, đồng đến chip bán dẫn. Trả lời báo giới, ông cho biết ông muốn mức thuế "lớn hơn nhiều" so với mức 2,5%.

Chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD của Bloomberg đã tăng tới 0,5%.

Đợt tăng giá của đồng USD diễn ra sau một ngày đầy biến động trên thị trường toàn cầu, sau khi sự tiến bộ của một mô hình AI Trung Quốc làm bốc hơi 589 tỷ USD vốn hóa thị trường của công ty sản xuất chip Nvidia Corp. và làm dấy lên những nghi ngờ về sự vượt trội của công nghệ Mỹ.

Thông báo của Tổng thống Trump về kế hoạch áp thuế đối với nhiều loại hàng hóa đã khơi lại những lo ngại từng bao trùm thị trường tiền tệ trong giai đoạn trước khi ông nhậm chức. Các nhà đầu tư đang đối mặt với hai điều chắc chắn trong một bối cảnh thay đổi, đó là sức mạnh của đồng USD và sự biến động, và hai yếu tố này đang củng cố lẫn nhau.

Động thái mới nhất là một lời nhắc nhở cho các nhà giao dịch rằng giai đoạn yên ắng trên thị trường tiền tệ có thể không kéo dài, khi nỗi lo về thuế quan và sự thay đổi trong các dự đoán tiếp tục làm tăng thêm sự biến động trên thị trường tiền tệ trị giá 7.500 tỷ USD mỗi ngày.